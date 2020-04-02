Расстрелы спасут: президент Филиппин разрешил стрелять в нарушителей карантина

Судя по всему, президент Филиппин Родриго Дутерте - адепт фразы "Только массовые расстрелы спасут Родину". От коронавируса в том числе.
Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил правоохранителям применять огнестрельное оружие против граждан, которые нарушают карантин введенного из-за пандемии китайского коронавируса.
Соответствующее сообщение опубликовали журналисты телеканала CNN. "Если они станут неуправляемыми и будут оказывать сопротивление, и вашей жизни будет угрожать опасность, пристрелите их!", - заявил Дутерте
Президент Филиппин также призвал жителей страны неукоснительно соблюдать введенные карантинные ограничения.
Напомним, Родриго Дутерте известен своим жестким стилем управления страной и эксцентричными высказываниями. К примеру, ранее он называл "сукиным сыном" верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна (который до того раскритиковал его политику), а также предлагал скармливать экспертов ООН крокодилам.