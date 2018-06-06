Скандальный президент Филиппин собрался в отставку из-за поцелованной женщины

Президент Филиппин Родриго Дутерте, прилюдно расцеловавший в губы замужнюю женщину, заявил о готовности уйти в отставку пост.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агенства Reuters. Согласно обнародованным данным, Дутерте решил объясниться с общественностью после посыпавшихся на него обвинений в неподобающем поведении.

Он заявил, что произошедшее было "чистым шоу-бизнесом", чтобы развлечь присутствовавших на встрече в Южной Корее. "Если достаточно женщин... Думаю, если все женщины здесь подпишут петицию за мою отставку, я уйду", — добавил Дутерте.

Он также отметил, что целовал женщин все 22 года, пока был мэром города Давао.

"Во время кампании в дни мэрства я целовал всех женщин в губы. Все дело в том, что вы меня не знаете", — резюмировал Дутерте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Филиппин предложил скормить экспертов ООН крокодилам.