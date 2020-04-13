Лукашенко обвинил своих граждан в заболевании уханьской заразой

Лукашенко обвинил граждан в заболевании Ковид-19 / Reuters

В Беларуси по состоянию на 13 апреля умерли 29 человек с коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 2919, свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

Но эти цифры нисколько не пугают лидера страны Александра Лукашенко. Президент Беларуси с самого начала пандемии смеется над уханьской заразой и раздает советы, как противостоять болезни. В частности, Лукашенко советовал своим гражданам почаще бывать на свежем воздухе, сидеть у костра, много работать в поле, кушать побольше жирной пищи, в частности, есть сметанное масло.

Но, судя по всему, Лукашенко не собирается останавливаться на достигнутом. Теперь он заявил, что попавшие в больницы с диагнозом COVID-19 люди "опустили руки и перестали бороться за свою жизнь".

Отметим, как пишут СМИ, об этом Лукашенко заявил на встрече с главой своей администрации, министром здравоохранения и спикером верхней палаты белорусского парламента.

Лукашенко поблагодарил врачей, которые борются с китайским вирусом в белорусских больницах, но при этом назвал происходящее "коронавирусным психозом" и обвинил зараженных в нежелании противостоять COVID-19.

Читайте такжеБеларусь быстро летит прямо в "пасть" коронавируса: за сутки много заболевшихНапомним, ранее сообщалось, за последние сутки в России уханьский вирус подцепили 2558 человек. Также стало известно, что Ковид-19 убил 18 человек за это же время, при этом 10 из них – в столице.

Всего по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. Всего уханьская зараза убила 148 жителей России, победили болезнь 1470 человек.