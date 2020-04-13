Уханьская зараза ополчилась против России: в стране массово болеют люди

В России за сутки заболели более 2,5 тысячи человек / УНИАН

Китайская дрянь под названием коронавирус ухватилась мертвой хваткой в Россию. Уже несколько дней подряд в стране фиксируют огромное количество случаев заражения.

По информации, за последние сутки в России уханьский вирус подцепили 2558 человек. Также стало известно, что Ковид-19 убил 18 человек за это же время, при этом 10 из них – в столице.

Отметим, только в Москве количество случаев заражения за сутки составляет 1355, а Московской области - 495.

За это время в Санкт-Петербурге выявили 121 случай заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. Всего уханьская зараза убила 148 жителей России, победили болезнь 1470 человек.

Топ-3 региона по числу заболевших в России на 13 апреля:

Москва —11513,

Московская область — 1855,

Санкт-Петербург — 678.

Читайте такжеУханьская дрянь готовит "сюрприз": главный иммунолог США шокировал заявлениемНапомним, ранее в Москве и области автомобили скорой помощи, которые везли зараженных коронавирусом, выстраивались в огромные очереди у больниц.

Как рассказал московский медик Олег Пыхтин, в больницах столицы РФ не хватает мест для инфицированных, поэтому их развозят по ближайшим медицинским учреждениям.