Уханьская зараза ополчилась против России: в стране массово болеют люди

За последние сутки в России китайский вирус подцепили 2558 человек.
Китайская дрянь под названием коронавирус ухватилась мертвой хваткой в Россию. Уже несколько дней подряд в стране фиксируют огромное количество случаев заражения.
По информации, за последние сутки в России уханьский вирус подцепили 2558 человек. Также стало известно, что Ковид-19 убил 18 человек за это же время, при этом 10 из них – в столице.
Отметим, только в Москве количество случаев заражения за сутки составляет 1355, а Московской области - 495.
За это время в Санкт-Петербурге выявили 121 случай заболевания коронавирусом.
Всего по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. Всего уханьская зараза убила 148 жителей России, победили болезнь 1470 человек.
Топ-3 региона по числу заболевших в России на 13 апреля:
- Москва —11513,
- Московская область — 1855,
- Санкт-Петербург — 678.
Читайте такжеУханьская дрянь готовит "сюрприз": главный иммунолог США шокировал заявлениемНапомним, ранее в Москве и области автомобили скорой помощи, которые везли зараженных коронавирусом, выстраивались в огромные очереди у больниц.
Как рассказал московский медик Олег Пыхтин, в больницах столицы РФ не хватает мест для инфицированных, поэтому их развозят по ближайшим медицинским учреждениям.