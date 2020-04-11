Забитые больницы и очереди из скорых: Москву накрыл коронавирусный ад

В больницах Москвы не хватает мест для инфицированных/ Фейсбук О.Пыхтина

В Москве и области скорые помощи, которые везут зараженных коронавирусом, выстраиваются в огромные очереди у больниц.

Как рассказал московский медик Олег Пыхтин, в больницах столицы РФ не хватает мест для инфицированных, поэтому их развозят по ближайшим медицинским учреждениям.

"Сегодня работаю на скорой в ночную смену. Из Митино [район Москвы, расположенный по внешней стороне МКАД] привезли пациента в больницу, в Новогорск [микрорайон в составе города Химки Московской области], видимо в Москве некуда. Я ещё такого не видел за 6 лет! Стоим в очереди", — написал он в Facebook.

/ Фейсбук О.Пыхтина

Отметим, что фото и видео очередей из скорых и из больниц в Москве публикуют в соцсетях как медики, так и горожане.

/ @vikakrol

При этом очевидцы сообщают о том, что медики направлялись в госпиталь для ветеранов войны, однако прилегающие к больнице улицы оказались забиты очередью из "скорых".

"Вот это да, две улицы очереди! Обалдеть. Это мы теперь до вечера без обеда простоим здесь", — прокомментировали увиденное очевидцы.

Напомним, в России выявлено более 13,5 тысяч зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 12 новых летальных случаев: 8 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Ставропольском крае, 1 в Калининградской области.