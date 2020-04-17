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ВОЗ нужны кардинальные реформы - Wall Street Journal

17 апреля 2020, 14:26

Последние десятилетия ВОЗ менее сосредоточена на своей первоначальной миссии, она просто впустую тратит деньги.

Всемирная организация здравоохранения
Всемирная организация здравоохранения

В мировых СМИ нарастает критика работы Всемирной организации здравоохранения. 

Напомним, на этой неделе Президент США Дональд Трамп заморозил финансирование Всемирной организации здравоохранения на срок от 60 до 90 дней. 

США обеспечивают около 15% бюджета ВОЗ, что за прошлый год составило около 400 млн. долларов. 

Трамп обвинил ВОЗ в "катастрофическом решении": организация выступила против ограничений на пассажирские перевозки из Китая и не потребовала от Пекина большей прозрачности в вопросах пандемии, фактически подыграв Поднебесной.

Как пишет The Wall Street Journal, "cсамого начала позиция ВОЗ позволила политическим соображениям взять верх надобъективной реакцией общественного здравоохранения. Решение выступить против ранних запретов на поездки и отложить объявление "чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", привело к ужасным результатам. Вместо того, чтобы требовать большей прозрачности от Пекина, который предоставил сомнительные данные и наказывал тех, кто пытался говорить правду, чиновники ВОЗ предпочли лишь повторить заявления Китая".

По мнению обозревателей The WallStreet Journal, "миру нужна компетентная глобальная организация, которая могла бы обеспечить надежное консультирование в сфере здравоохранения и оперативно координировать ответные меры на международные вспышки заболеваний. Но в последние десятилетия ВОЗ менее сосредоточена на своей первоначальной миссии, она впустую тратит деньги на поддержку государственного здравоохранения и на войны с табачными компаниями". 

В свою очередь, газета The NewYork Times цитирует старшего научного сотрудника Центра безопасности здравоохранения им. Джона Хопкинса, доктора Амеша Адалжа, который заявил, что "есть основания для критики Всемирной организации здравоохранения". По его словам некоторые государства-члены ВОЗ имеют чрезмерное влияние на организацию. А после вспышки Эболы, которая началась в 2013 году, региональные отделения ВОЗ не имели достаточной автономии для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Газета вспоминает, что первоначально организация не решалась объявить чрезвычайную ситуацию в здравоохранении во всем мире, несмотря на то, что вирус уже распространился за пределы Китая. "Это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией в здравоохранении", - заявил 23 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейзис.

"Декларации ВОЗ принимались слишком поздно, более ранние решения могли бы мобилизовать правительства на борьбу с коронавирусом быстрее. Хотя одна из целей ВОЗ – координировать ответные меры на эпидемию во всем мире, в данной ситуации четко наблюдался недостаток глобальной солидарности в борьбе с пандемией" - пишет The New York Times.

Британский Guardian вспоминает, как жестко критиковали ВОЗ во время эпидемии эболы в 2013-2015 гг. "ВОЗ крайне медленно реагировала на вспышку Эболы, которая началась в отдаленной лесной части Гвинеи, где границы с Сьерра-Леоне и Либерией практически отсутствовали. К тому времени, когда ВОЗ начала действовать, 6 месяцев спустя, эбола уже достигла крупных городов. Последствия для ВОЗ были серьезными и подорвали ее авторитет".

Газета вспоминает, что уже тогда "критики организации, прежде всего из США, предлагали отказаться от Всемирной организации здравоохранения и создать новый глобальный орган общественного здравоохранения".

Как пишет The Australian, о возможности сокращения взносов в ВОЗ задумались и в Австралии. И хотя премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пока решил не замораживать 53 млн. долларов взноса страны – в т.ч. из-за совместных проектов с ВОЗ в Тихоокеанском регионе, тем не менее, премьер-министр с "пониманием и симпатией" отнесся к критике Трампа в сторону ВОЗ.

Более того, австралийские парламентарии – и от либералов, и от лейбористов – довольно жестко заявили: в следующие годы ВОЗ получит от Австралии деньги, только если организация проведет кардинальные внутренние реформы.

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