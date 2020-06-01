"У нас нет Зеленских": Лукашенко накануне выборов в Беларуси заговорил о майдане

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в Беларуси Майданов не будет.

Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, передает БЕЛТА.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко также призвал не проводить аналогии и не сравнивать ситуацию в Беларуси с событиями в Армении или Украине.

Читайте также"Соберемся в Минске": Зеленский получил от Бацьки неожиданное приглашение

"Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны. Они преданы своей стране", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске неизвестные похитили оппозиционера Николая Статкевича, который все время выступал с резкой критикой нынешнего президента Александра Лукашенко.