УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

"У нас нет Зеленских": Лукашенко накануне выборов в Беларуси заговорил о майдане

1 июня 2020, 16:20

Александр Лукашенко предупредил "майданутых".

Лукашенко,Зеленский
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в Беларуси Майданов не будет.

Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, передает БЕЛТА.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко также призвал не проводить аналогии и не сравнивать ситуацию в Беларуси с событиями в Армении или Украине.

Читайте также"Соберемся в Минске": Зеленский получил от Бацьки неожиданное приглашение

"Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны. Они преданы своей стране", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске неизвестные похитили оппозиционера Николая Статкевича, который все время выступал с резкой критикой нынешнего президента Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко Владимир Зеленский новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «“У нас нет Зеленских": Лукашенко накануне выборов в Беларуси заговорил о майдане». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:25
Отстраненного за перестрелку в Броварах главкопа Виннитчины перевели на высокий пост
16:22
ТОП-5 полезных качеств молока от Юлии Панковой
16:20
"У нас нет Зеленских": Лукашенко накануне выборов в Беларуси заговорил о майдане Видео
16:10
"Повторяется министр": в Сети пояснили, зачем минировали мост Метро Видео
16:08
Песков объяснил, чего не хватает диалогу Путина и Зеленского Видео
15:58
У Авакова рассказали, что будет с минером моста Метро в Киеве
15:54
Укрзализныця начала продавать билеты в плацкарт: список поездов
15:53
IT-специалисты рассказали о правилах безопасности детей в соцсетях
15:38
Скандал вокруг "пленок Байдена": Зеленский сделал громкое заявление Видео
15:25
Минер моста Метро в Киеве задержан - видео Видео
15:24
Посевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советы Видео
15:19
В Черновцах водитель троллейбуса прогнала пенсионерку-зацепера: видео Видео
15:15
Новые спецрейсы в Украину: в Кабмине назвали города, откуда можно вылететь домой
15:07
Отравление в Солсбери - сериал о дерзкой операции РФ в Великобритании Видео
15:06
Угроза взрыва моста Метро в Киеве: опубликовано фото минера Видео
14:58
США в огне: протесты охватили 140 городов, много задержанных, есть убитые Видео
14:47
"А УБД еще не получил?": в Сети возмутились медалью от Минобороны мэру Кривого Рога
14:43
Почему возвращение "писем счастья" - огромный шаг вперед мнение
14:39
В Киеве заминировали мост Метро: в полиции рассказали детали
14:38
"Температура – не мед": какая погода ждет украинцев в начале июня Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять