Байден намерен срочно провести переговоры с Путиным из-за Украины

Байден и Путин / Reuters

Президент США Джо Байден в ближайшее время будет проводить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен и заявил, что Вашингтон призывает Москву отвести войска от украинской границе, пишет Reuters.

Блинкен по итогам встреч с министрами иностранных дел Украины и России добавил, что Киев никоим образом не представляет угрозы и не стремится к конфронтации, которая оправдывала бы военное вмешательство России.

По его словам, США готовы работать с Россией и Украиной для поддержки урегулирования дипломатического процесса. Он добавил, что у Байдена и Путина в ближайшем будущем может появиться возможность поговорить напрямую.

Кроме того, Блинкен подчеркнул, что Россия должна отвести войска от границы с Украиной. И добавил, что в Москве знают о последствиях, которые наступят в случае агрессии против Украины.

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Читайте такжеБайден не готов к встрече с Путиным: в Белом доме сделали заявление в ответ на анонс Кремля

Как ранее сообщали, в Белом доме не готовы говорить о встрече президента США Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшем будущем. Речь идет, в том числе, и о телефонных переговорах. Не исключено, что Байден поговорит с Путиным в будущем. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

Встреча Байдена и Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 24 октября сделал заявление о том, что Москва и Вашингтон видят необходимость в проведении встречи президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена в ближайшем будущем. По его словам, пока рано говорить об организации переговоров, однако стороны уже в скором времени должны обсудить такой вопрос.

Спикер Кремля Песков 18 ноября сказал, что встреча Путина и Байдена может состояться до конца нынешнего года. Москва видит необходимость в таких переговорах из-за якобы угрозы НАТО у границ российского государства и ситуации с Украиной. Причем, как заявил Песков, встреча может состояться в дистанционном формате.

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