Беспредел и грабежи на улицах: что творится в захваченном талибами Кабуле

Боевики Талибана на улицах Кабула / REUTERS

В захваченном группировкой Талибан Афганистане новая "власть" начала устанавливать свои порядки.

В Сети опубликовали кадры, как люди, называющие себя талибами, захватывали людей прямо на улицах Кабула.

"С бронированным автомобилем Land Cruiser они ограбили людей в "Ария-Сити" неподалеку от международного аэропорта Кабула, сказав, что "Мы — Талибан", — написал на своей странице в Twitter политический обозреватель TOLOnews TV Абу Муслим Ширзад.

На кадрах можно увидеть, как с десяток мужчин, которые громко кричат, захватывают двух местных и ведут их в неизвестном направлении. Нападавшие — без оружия. По дороге они пинают своих пленных и трясут их. Судя по видео, сложно определить, кем являются нападающие: боевиками Талибана или местными сторонниками новой "власти".

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В свою очередь журналистка Лиза Карими рассказала в эфире Настоящего Времени, что в столице Афганистана ситуация резко изменилась.

"Спокойствия не видно, потому что все еще везде можно увидеть талибов, которые проходят здесь. Я живу возле аэропорта, и оттуда можно услышать, как стреляют. Все люди с утра уже бегут в сторону аэропорта", - говорит она.

/ REUTERS

По ее словам, изменилось то, что женщины одеты уже по-другому – у них уже и хиджаб. Мужчины тоже одеты уже по-другому.

По ее словам, местные жители опасаются за себя и за своих детей: "В частности, они очень были испуганы за своих девочек, потому что даже берут замуж их, так что они переехали из-за этого. Надежды нет, но это не означает, что они не старались выехать из страны".

"Еще вчера талибы отправили сообщение о том, что талибы не будут применять оружие против мирного населения. Но 30 минут назад в аэропорту кто-то применил оружие. Иностранные войска почувствовали, что талибы применили оружие против них, и с обеих сторон началась стрельба. И, судя по ситуации, многие даже погибли", - добавила Карими.

Кроме того, Радио Свобода уточняет, что Кабул будто вернулся на 20 лет назад.

/ REUTERS

"Люди в светской одежде исчезли с улиц столицы Афганистана, а взамен появились люди с оружием. На улицах уничтожают рекламные изображения женщин с открытыми лицами. Люди стоят в очередях к банкоматам, чтобы снять деньги", - пишет издание.

Захват Афганистана Талибаном

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они захватили Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.