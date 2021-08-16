Беспредел и грабежи на улицах: что творится в захваченном талибами Кабуле

В Кабуле слышна стрельба, местны жители говорят о многих погибших.
В захваченном группировкой Талибан Афганистане новая "власть" начала устанавливать свои порядки.
В Сети опубликовали кадры, как люди, называющие себя талибами, захватывали людей прямо на улицах Кабула.
"С бронированным автомобилем Land Cruiser они ограбили людей в "Ария-Сити" неподалеку от международного аэропорта Кабула, сказав, что "Мы — Талибан", — написал на своей странице в Twitter политический обозреватель TOLOnews TV Абу Муслим Ширзад.
На кадрах можно увидеть, как с десяток мужчин, которые громко кричат, захватывают двух местных и ведут их в неизвестном направлении. Нападавшие — без оружия. По дороге они пинают своих пленных и трясут их. Судя по видео, сложно определить, кем являются нападающие: боевиками Талибана или местными сторонниками новой "власти".
В свою очередь журналистка Лиза Карими рассказала в эфире Настоящего Времени, что в столице Афганистана ситуация резко изменилась.
"Спокойствия не видно, потому что все еще везде можно увидеть талибов, которые проходят здесь. Я живу возле аэропорта, и оттуда можно услышать, как стреляют. Все люди с утра уже бегут в сторону аэропорта", - говорит она.
По ее словам, изменилось то, что женщины одеты уже по-другому – у них уже и хиджаб. Мужчины тоже одеты уже по-другому.
По ее словам, местные жители опасаются за себя и за своих детей: "В частности, они очень были испуганы за своих девочек, потому что даже берут замуж их, так что они переехали из-за этого. Надежды нет, но это не означает, что они не старались выехать из страны".
"Еще вчера талибы отправили сообщение о том, что талибы не будут применять оружие против мирного населения. Но 30 минут назад в аэропорту кто-то применил оружие. Иностранные войска почувствовали, что талибы применили оружие против них, и с обеих сторон началась стрельба. И, судя по ситуации, многие даже погибли", - добавила Карими.
Кроме того, Радио Свобода уточняет, что Кабул будто вернулся на 20 лет назад.
"Люди в светской одежде исчезли с улиц столицы Афганистана, а взамен появились люди с оружием. На улицах уничтожают рекламные изображения женщин с открытыми лицами. Люди стоят в очередях к банкоматам, чтобы снять деньги", - пишет издание.
Захват Афганистана Талибаном
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они захватили Кабул.
Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.