УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Без "новинок" на Красной площади и военной техники в городах: в РФ пройдет необычный "парад Победы"

8 мая 2022, 13:38

Впервые за 7 лет Кремль не сможет показать жителям Москвы новую военную технику.

Москва 9 мая
В Москве на параде 9 мая новой военной техники не будет / Reuters

Парад Победы в Москве на Красной площади на 9 мая впервые за последние семь лет пройдет без презентации новых образцов военной техники. Все больше городов России "решили" проводить праздничные мероприятия и вовсе без военной техники. В Воронеже журналисты поинтересовались причиной подобного решения, однако в местной мэрии не ответили на их вопрос.

Как сообщает Независимая газета, каждый год в Москве 9 мая показывали новые образцы вооружений и военной техники. Такая традиция появилась в 2015 году, когда показали новейший танк Т-14 Армата. Однако в этом году военных новинок не будет.

Губерния 33 пишет, что во Владимире парад будет без военной техники. Как говорят, причиной якобы стало расформирование одного из местных танковых полков за период коронавирусной пандемии.

РИА Воронеж отмечает, что в городе каждый год парад 9 мая проводился с военной техникой. В 2016 году, как исключение, была только военная авиация. В этом году техники не будет – в мероприятии примут участие около 2 тысяч военных. Также ожидается салют.

Журналистам ни в мэрии, ни в Западном военном округе не объяснили, почему в этом году не будет военной техники на параде.

Смотрите видео Главред – Путин 9 мая может официально объявить войну Украине

Война России против Украины

Глава РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале войны России против Украины. Военные действия своей страны он назвал якобы "специальной военной операцией".

Войска агрессора вторглись на территорию украинского государства, в том числе, и с Беларуси. Наземное вторжение сопровождалось ракетными и авиационными ударами по военным и гражданским объектам.

Война продолжается. Силы обороны Украины отражают атаки агрессора и проводят точечные контрнаступательные операции на позиции, захваченные войсками РФ.Читайте такжеПутин цинично поздравил украинцев с днем победы

Согласно данным Генштаба на утро 8 мая, на войне в Украине погибли около 25 500 российских военных. Уничтожено 1130 танков, 2741 боевых бронированных машин, 509 единиц артиллерии, 179 реактивных систем залпового огня, 86 средств противовоздушное обороны, 199 самолетов, 156 вертолетов, 1961 автомобилей и автоцистерн, 12 кораблей и катеров, 360 беспилотников, 39 единиц специальной техники и 92 крылатые ракеты.

Другие новости:

viber
новости России День победы 9 мая военная техника новости Москвы
Реклама
Популярное
Астролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантовАстролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантов Гороскоп на сегодня 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встречаГороскоп на сегодня 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встреча Кабаева станет вдовой и уже метит на место Путина: появился "огненный" прогноз тарологаКабаева станет вдовой и уже метит на место Путина: появился "огненный" прогноз таролога Трубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкойТрубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкой Приказы насиловать украинских мирных жителей отдавались лично Путиным - ДенисоваПриказы насиловать украинских мирных жителей отдавались лично Путиным - Денисова
Поддержите Главред

Последние новости

13:53

"Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву

13:38

Без "новинок" на Красной площади и военной техники в городах: в РФ пройдет необычный "парад Победы"Видео

13:36

Пока Россия будет праздновать 9 мая, она не перестанет быть империеймнение

13:30

"Бабушке стыдно брать еду": Бузова опозорилась с подачками российским пенсионерам

13:00

Гороскоп на завтра, 9 мая 2022: Близнецам – интриги недругов, Стрельцам – солидный доход

Реклама
12:43

Путин цинично поздравил украинцев с днем победыВидео

12:27

Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор"Видео

12:26

Армия Украины отошла от Попасной: оккупанты пытаются захватить Северодонецк и Водовку – ГайдайВидео

12:18

Фейгин назвал возможный сценарий проигрыша Путина в войне против Украины

12:13

"Фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы": Невзоров объяснил безальтернативность победы Украины

11:39

Сколько стоит России каждый день войны в Украине: названа колоссальная сумма

11:26

Всеобщая мобилизация в России: как Путин может объявить охоту на несогласныхмнение

11:25

"Знакомьтесь, это Афганец": боец ВСУ сам сжег два танка оккупантовВидео

11:15

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2022: Овнам – неприятная ситуация, Близнецам – рост доходов

11:00

"Гоним врага с каждого клочка земли": ВСУ уничтожили вертолет войск РФ с десантом на ЗмеиномВидео

10:56

Максимум еще 10 дней: военный эксперт дал прогноз по завершению второй фазы войны в Украине

10:51

Приметы на 9 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:41

Не доплыли: ВСУ отправили на корм рыбам подразделение оккупантов, форсирующих Северский ДонецВидео

10:18

Впервые с начала войны Елена Зеленская опубликовала свежие фото

10:12

Россия на войне против Украины собралась дойти до границ Польши – у Зеленского резко ответили МосквеВидео

Реклама
10:00

Контрнаступление от Харькова: ВСУ в ближайшие недели могут выйти к российской границе - ISWВидео

09:37

В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма: Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примиренияВидео

09:18

Украине нужны не переговоры, а победа над Россиеймнение

08:52

Двое непутевых устроили празднования с салютом в только освобожденной в БучеВидео

08:52

Оккупанты за день выпустили по Одесской области 10 ракет

08:19

Авиаудар РФ по школе в Белогоровке: погибли 60 человек - глава ОВА

08:11

День жен-мироносиц 2022: традиции праздника, поздравления и картинки

08:02

80 "двухсотых" и уничтоженная техника: ВСУ "выжигают" врага на юге УкраиныВидео

07:52

В Одессе ночью прогремел мощный взрыв: первые подробностиВидео

07:16

Когда и как закончится война в Украине: Маломуж назвал два сценария

06:44

В Сеть попало видео эффектного удара ВСУ по катеру оккупантов возле острова ЗмеиныйВидео

06:31

Кремлю понадобится пауза: почему Украине нужно вытерпеть 10 ближайших днеймнение

04:55

Мобилизация в России провалится, однако враг усилит группу войск в направлении Донбасса – экспертВидео

04:26

Как есть консервы во время войны и не отравиться: советы экспертов

04:00

Под 40 гривен за доллар: появился неожиданный валютный прогноз на летоВидео

03:40

Налетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменитсяВидео

03:03

Почему русские оккупанты перейдут к плану войны на истощение - эксперт

02:33

День матери в Украине 2022: душевные поздравления, картинки и открытки самым дорогим

02:02

"Лучше бы он умер": российские олигархи рассуждают о смерти больного Путина - Грозев

01:32

Когда будет перелом и война в Украине завершится - прогноз историка

Реклама
00:51

Приметы на 8 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:25

Зеленский резко отреагировал на ракетный удар по музею Сковороды

00:02

Путин идет ва-банк: удваивает ставки на вторую фазу войны — ЦРУВидео

00:01

Арестович опроверг удар по российскому Адмиралу Макарову: что известноВидео

07 мая, суббота
23:33

В России "анонсировали" мощные обстрелы Западной Украины, в которых обвинят ВСУ

23:31

Головы будут болеть у всех: на Землю идет мощная магнитная буряВидео

23:20

"Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в РоссииВидео

23:17

Зеленский раскрыл подробности нового этапа эвакуации с АзовсталиВидео

23:11

Смерть от огня или дыма: на Херсонщине рашисты не дают тушить лесные пожарыВидео

23:11

"Варвары с ракетами": Зеленский отреагировал на ракетный обстрел ОдессыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять