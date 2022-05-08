Без "новинок" на Красной площади и военной техники в городах: в РФ пройдет необычный "парад Победы"

В Москве на параде 9 мая новой военной техники не будет / Reuters

Парад Победы в Москве на Красной площади на 9 мая впервые за последние семь лет пройдет без презентации новых образцов военной техники. Все больше городов России "решили" проводить праздничные мероприятия и вовсе без военной техники. В Воронеже журналисты поинтересовались причиной подобного решения, однако в местной мэрии не ответили на их вопрос.

Как сообщает Независимая газета, каждый год в Москве 9 мая показывали новые образцы вооружений и военной техники. Такая традиция появилась в 2015 году, когда показали новейший танк Т-14 Армата. Однако в этом году военных новинок не будет.

Губерния 33 пишет, что во Владимире парад будет без военной техники. Как говорят, причиной якобы стало расформирование одного из местных танковых полков за период коронавирусной пандемии.

РИА Воронеж отмечает, что в городе каждый год парад 9 мая проводился с военной техникой. В 2016 году, как исключение, была только военная авиация. В этом году техники не будет – в мероприятии примут участие около 2 тысяч военных. Также ожидается салют.

Журналистам ни в мэрии, ни в Западном военном округе не объяснили, почему в этом году не будет военной техники на параде.

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Война России против Украины

Глава РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале войны России против Украины. Военные действия своей страны он назвал якобы "специальной военной операцией".

Войска агрессора вторглись на территорию украинского государства, в том числе, и с Беларуси. Наземное вторжение сопровождалось ракетными и авиационными ударами по военным и гражданским объектам.

Война продолжается. Силы обороны Украины отражают атаки агрессора и проводят точечные контрнаступательные операции на позиции, захваченные войсками РФ.Читайте такжеПутин цинично поздравил украинцев с днем победы

Согласно данным Генштаба на утро 8 мая, на войне в Украине погибли около 25 500 российских военных. Уничтожено 1130 танков, 2741 боевых бронированных машин, 509 единиц артиллерии, 179 реактивных систем залпового огня, 86 средств противовоздушное обороны, 199 самолетов, 156 вертолетов, 1961 автомобилей и автоцистерн, 12 кораблей и катеров, 360 беспилотников, 39 единиц специальной техники и 92 крылатые ракеты.

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