'Большая потребность': известно на кого ставит Кремль на выборах в США - СМИ

Ни один из кандидатов в президенты на выборах в США в полной мере не сможет удовлетворить аппетиты официального Кремля, говорится в материале Politico.

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Чего на самом деле хочет Путин от выборов в США / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем говорится в материале Politico:

Как относятся к Трампу в России и готовы ли поддержать его на выборах

Почему победа Харрис, по мнению аналитиков, может быть выгодной Москве

За кого бы проголосовал Кремль на выборах в США

Кремль, похоже, питает симпатию к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента США, хотя ни один из нынешних кандидатов не сможет в полной мере реализовать ожидания России. Об этом сообщает Politico.

Выборы в США онлайн - как голосуют американцы

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Что думает Путин о Трампе

Отмечается, что после первой кампании Трампа он получил некоторую поддержку в России, в частности от российского диктатора Владимира Путина, которому импонирует отношение Трампа к нему. Профессор Нина Хрущева, правнучка Никиты Хрущева, объясняет, что Путину особенно привлекателен Трамп, который открыто восхищается его личностью.

"Путин - невысокий, тщеславный человек. Кремлю нравится, что высокий и богатый Трамп испытывает абсолютное восхищение перед Путиным. Это дает Путину преимущество", - заявила профессор из Нью-Йорка.

Основной интерес Кремля сосредоточен на позиции Трампа по Украине. Он обещал закончить войну за один день, вероятно, предлагая давление на Киев относительно территориальных уступок. Его потенциальный вице-президент Джей Ди Вэнс также известен своей критикой по увеличению поддержки Украины, что может способствовать интересам Кремля.

"Путину отчаянно нужна победа. Затяжной конфликт, который он не в состоянии выиграть, не способствует его легитимности", - сказал Аббас Галлямов, бывший кремлевский спичрайтер.

Эксперты указывают, что у Трампа, однако, есть и другой аспект, настораживающий Кремль. Во время своего первого президентского срока он не всегда придерживался обещаний, и, в частности, не улучшил отношения с Россией, как обещал, а также не отменил санкции за аннексию Крыма и конфликт на Востоке Украины.

Что думает Путин о Харрис

Президент Джо Байден, по словам Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, был "нашим фаворитом, если так можно сказать".

После выхода Байдена из президентской гонки Путин с иронией заявил, что Россия "поддержит" Камалу Харрис, как он говорил о поддержке демократического кандидата.

"У нее такой выразительный и заразительный смех, это свидетельствует о том, что у нее все хорошо", - сказал российский диктатор, вызвав смех аудитории.

Экс-спичрайтер Кремля Аббас Галлямов скептически отозвался о комментариях Путина.

"Это традиционная операция прикрытия КГБ, направленная в пользу Трампа", - сказал он.

Аналитики считают, что победа Харрис могла бы сохранить нынешнюю ситуацию, которая выгодна Москве из-за постепенного ослабления поддержки Украины со стороны Запада в условиях непрекращающихся атак России. Такая стабильность, по мнению Кремля, позволила бы ему сохранить преимущество.

Какой президент США был бы выгоднее Кремлю

В материале говорится, что независимо от симпатий Кремля между двумя кандидатами, российские власти, похоже, убеждены в своей выгодной позиции.

Американская разведка и эксперты по технологиям обвиняют Россию в распространении дезинформации, в частности фальшивых видео, чтобы повлиять на избирательный процесс в США. Большинство такого контента нацелено на подрыв лагеря демократов, но также направлено на общее ослабление доверия к системе голосования.

Между тем российские государственные медиа изображают избирательную кампанию в США как смесь хаоса и циркового шоу, что подчеркивает нестабильность политической ситуации.

"Если бы Кремль принял участие в голосовании, нет никаких сомнений, что он проголосовал бы за хаос, поляризацию и разочарование в американской демократии. На сегодняшний день, похоже, у него есть все шансы на победу", - резюмировали в Politico.

Выборы президента США 2024 - что важно знать / Инфографика Главред

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывающая темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Выборы в США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в США стартовали президентские выборы. CNN сообщает о первых результатах в Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гемпшир, где оба кандидата в президенты США набрали по три голоса.

Эти выборы будут иметь решающее значение для позиции США по поддержке Украины. В России это осознают и уже прибегают к угрозам в адрес кандидатов. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что предложения Трампа по завершению войны в Украине банальны и не способны остановить российскую агрессию.

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что в случае победы Харрис поддержка Украины со стороны США продолжится благодаря продолжению политики Байдена, тогда как победа Трампа может создать новые вызовы для Украины.

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