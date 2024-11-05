'Большая потребность': известно на кого ставит Кремль на выборах в США - СМИ

О чем говорится в материале Politico:
- Как относятся к Трампу в России и готовы ли поддержать его на выборах
- Почему победа Харрис, по мнению аналитиков, может быть выгодной Москве
- За кого бы проголосовал Кремль на выборах в США
Кремль, похоже, питает симпатию к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента США, хотя ни один из нынешних кандидатов не сможет в полной мере реализовать ожидания России. Об этом сообщает Politico.
Выборы в США онлайн - как голосуют американцы
Что думает Путин о Трампе
Отмечается, что после первой кампании Трампа он получил некоторую поддержку в России, в частности от российского диктатора Владимира Путина, которому импонирует отношение Трампа к нему. Профессор Нина Хрущева, правнучка Никиты Хрущева, объясняет, что Путину особенно привлекателен Трамп, который открыто восхищается его личностью.
"Путин - невысокий, тщеславный человек. Кремлю нравится, что высокий и богатый Трамп испытывает абсолютное восхищение перед Путиным. Это дает Путину преимущество", - заявила профессор из Нью-Йорка.
Основной интерес Кремля сосредоточен на позиции Трампа по Украине. Он обещал закончить войну за один день, вероятно, предлагая давление на Киев относительно территориальных уступок. Его потенциальный вице-президент Джей Ди Вэнс также известен своей критикой по увеличению поддержки Украины, что может способствовать интересам Кремля.
"Путину отчаянно нужна победа. Затяжной конфликт, который он не в состоянии выиграть, не способствует его легитимности", - сказал Аббас Галлямов, бывший кремлевский спичрайтер.
Эксперты указывают, что у Трампа, однако, есть и другой аспект, настораживающий Кремль. Во время своего первого президентского срока он не всегда придерживался обещаний, и, в частности, не улучшил отношения с Россией, как обещал, а также не отменил санкции за аннексию Крыма и конфликт на Востоке Украины.
Что думает Путин о Харрис
Президент Джо Байден, по словам Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, был "нашим фаворитом, если так можно сказать".
После выхода Байдена из президентской гонки Путин с иронией заявил, что Россия "поддержит" Камалу Харрис, как он говорил о поддержке демократического кандидата.
"У нее такой выразительный и заразительный смех, это свидетельствует о том, что у нее все хорошо", - сказал российский диктатор, вызвав смех аудитории.
Экс-спичрайтер Кремля Аббас Галлямов скептически отозвался о комментариях Путина.
"Это традиционная операция прикрытия КГБ, направленная в пользу Трампа", - сказал он.
Аналитики считают, что победа Харрис могла бы сохранить нынешнюю ситуацию, которая выгодна Москве из-за постепенного ослабления поддержки Украины со стороны Запада в условиях непрекращающихся атак России. Такая стабильность, по мнению Кремля, позволила бы ему сохранить преимущество.
Какой президент США был бы выгоднее Кремлю
В материале говорится, что независимо от симпатий Кремля между двумя кандидатами, российские власти, похоже, убеждены в своей выгодной позиции.
Американская разведка и эксперты по технологиям обвиняют Россию в распространении дезинформации, в частности фальшивых видео, чтобы повлиять на избирательный процесс в США. Большинство такого контента нацелено на подрыв лагеря демократов, но также направлено на общее ослабление доверия к системе голосования.
Между тем российские государственные медиа изображают избирательную кампанию в США как смесь хаоса и циркового шоу, что подчеркивает нестабильность политической ситуации.
"Если бы Кремль принял участие в голосовании, нет никаких сомнений, что он проголосовал бы за хаос, поляризацию и разочарование в американской демократии. На сегодняшний день, похоже, у него есть все шансы на победу", - резюмировали в Politico.
Что такое Politico?
Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывающая темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.
Выборы в США - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в США стартовали президентские выборы. CNN сообщает о первых результатах в Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гемпшир, где оба кандидата в президенты США набрали по три голоса.
Эти выборы будут иметь решающее значение для позиции США по поддержке Украины. В России это осознают и уже прибегают к угрозам в адрес кандидатов. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что предложения Трампа по завершению войны в Украине банальны и не способны остановить российскую агрессию.
Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что в случае победы Харрис поддержка Украины со стороны США продолжится благодаря продолжению политики Байдена, тогда как победа Трампа может создать новые вызовы для Украины.
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