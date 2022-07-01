Будет перелом в войне: крах экономики РФ может привести к победе Украины - экс-премьер РФ

Крах экономики РФ может привести к победе Украины в войне / topnews.in, УНИАН

До конца 2022 года в войне в Украине может произойти перелом. Этому может поспособствовать крах экономики России. Об этом заявил бывший премьер РФ Михаил Касьянов в эфире FREEДОМ.

Касьянов считает, что именно крах экономики РФ может привести к победе украинской армии, которая с каждым днем увеличивает свой потенциал.

"Сейчас после 4 месяцев уже идет война на истощение. Практически война перешла в конкуренцию экономических и военных потенциалов. Конечно же для путинской России это тяжелое испытание, с учетом тех же санкций, эффект от которых нарастает с каждой неделей, с каждым месяцем. Мы видим инфляцию: любое опрос людей на улице показывает, что продукты, медикаменты подорожали не менее чем в 2 раза", - сказал Михаил Касьянов.

В РФ вообще упала автомобильная промышленность. В течение месяца Россия произвела лишь 3700 автомобилей вместо 100 тыс. машин.

"Все заводы встали, кроме выпуска "Лады". Трагедия пошла по всей экономике. Все логистические цепочки всей промышленности фактически порваны. Поскольку Россия была интегрирована во внешний мир. Так, РФ - это экспортоориентированная страна, но без импорта, который рухнул в два раза, беда нарастает с каждым месяцем", - добавил Касьянов.

Читайте такжеВойна в Украине: в России более 90 тыс. раненых бойцов - Резников

Ранее Жданова отмечал, что Беларусь готовится к войне с Украиной. Вероятность того, что белорусская армия открыто вступит в войну составляет 50/50.

Также эксперт объяснял, что Лукашенко постоянно ищет способ предать Путина. Он вполне может переметнуться на сторону Запада в обмен на определенные гарантии.

Другие новости: