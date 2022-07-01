Путин не может "по-хорошему" заставить Беларусь вступить в войну, у Лукашенко есть козырь - Жданов

Жданов рассказал о козыре Лукашенко в "игре" с Путиным / УНИАН, Главред

Владимиру Путину пока не удается "по-хорошему" добиться от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вступления в войну против Украины. По всей видимости у Лукашенко есть большой козырь. Об этом в комментарии Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Андрей Жданов.

Эксперт утверждает, что сейчас Лукашенко "чистит" пророссийских чиновников и военных.

"Кремль "по-хорошему" действует до сих пор и не может "по-хорошему" добиться от Лукашенко слов "да, я введу войска, завтра мы наступаем" ... Лукашенко прекрасно понимает, с кем и когда нужно бороться: когда нужно бороться с оппозиционерами, а когда - с пророссийскими силами", - считает Олег Жданов.

Жданов убежден, что Путин не сможет шантажировать Лукашенко сыновьями в случае возможного их похищения, так как Лукашенко их хорошо охраняет.

Эксперт считает, что главным козырем Лукашенко есть то, что он "ключ к стабильности Беларуси".

"Если убьют Лукашенко, и в Беларуси начнется бунт, народ выйдет на улицы и захочет демократизации - что Путину делать? Развязывать вторую войну против Беларуси, заливать кровью Минск? Нет, он не сможет этого сделать, у него нет сил. Да и этого никто в мире не поймет. А пока он будет раскачиваться, туда первой прибежит Тихановская вместе с западными деньгами, и Беларусь может просто начать дрейф в сторону Украины, Польши или западного мира", - говорит эксперт.

Жданов считает, что Лукашенко сформировал свою политическую ситуацию так, что "и с ним нельзя, а без него - тем более нельзя".

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Ранее Жданова отмечал, что Беларусь готовится к войне с Украиной. Вероятность того, что белорусская армия открыто вступит в войну составляет 50/50.

Также эксперт объяснял, что Лукашенко постоянно ищет способ предать Путина. Он вполне может переметнуться на сторону Запада в обмен на определенные гарантии.

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