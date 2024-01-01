Даже не поздравил: что Путин придумал на Новый год для своих граждан

Россияне вместо поздравления президента получили фейк. Путин решил не появиться перед своими гражданами.

https://glavred.info/world/dazhe-ne-pozdravil-chto-putin-pridumal-na-novyy-god-dlya-svoih-grazhdan-10529756.html Ссылка скопирована

Путин решил не поздравлять своих граждан / коллаж: Главред, фото: скриншот

Сегодня, 1 января, в соцсетях распространилось приветствие с праздником и наступившим Новым годом российского президента Владимира Путина. Однако есть один нюанс - видео, скорее всего, фейк. Это можно понять, внимательно присмотревшись к движению его шеи на кадре.

Теперь шутки о том, что настоящий Владимир Путин уже не живой - не кажутся такими смешными. Внимательные россияне четко подметили, как у президента на новогоднем обращении к гражданам странно и подозрительно подбородок "прыгает" на костюм.

Этот нюанс указывает на то, что "поздравление" оказалось несколько нереальным, а речь и мимика человека на видео никак не связаны с реальным Владимиром Путиным, кроме как наложенным голосом.

видео дня

Конечно, всем и россиянам в том числе остается только догадываться и размышлять над честностью собственного президента Владимира Путина, но подобные аномалии вызывают всё больше и больше подозрений и сомнений в его существовании по сей день.

Президент России Владимир Путин

Напомним, агрессор Россия и агенты Путина усиливают свою пропаганду во Франции, чтобы посеять в стране раздор относительно поддержки Украины. Оккупанты "хотят" использовать франкоязычные социальные сети, политиков и активистов для реализации такой "задачи".

Помимо прочего, Владимир Путин не останавливается во лжи и сказал, что Россия не желает "воевать бесконечно", однако подчеркнул, что проблема не в самой Украине, а в тех, кто использует страну для уничтожения России. Об этом кремлевский диктатор заявил на встрече с ранеными российскими оккупантами.

Помимо прочего, президент России Владимир Путин пригрозил новыми атаками по Украине после "прилетов" по Белгороду. Российский диктатор на встрече с ранеными на фронте в Украине российскими оккупантами взялся цинично врать, что после "прилетов" по Белгороду россияне вроде бы бьют высокоточным оружием по местам в Украине, где "у них принимаются решения, местам скопления военнослужащих, наемников, других центров подобного рода".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.