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Старушку из Бахмута "мобилизовали с повесткой: в Украине разоблачили грубый фейк РФ

Дмитрий Видоменко
29 ноября 2023, 19:13
В Украине разоблачили очередной русский грубо сделанный фейк о мобилизации - и якобы "выданной повестке" для 86-летней пенсионерки из Бахмута.
Мобилизация, фейк
На фотофейке родственница медика-пенсионерки показывает паспорт и повестку на мобилизацию / коллаж Главред, фото Генштаб и ua.depositphotos.com

Российская пропаганда отличилась новым и весьма грубо сделанным фейком ‒ якобы в Украине мобилизовали 86-летнюю старушку-медика (мол, из-за того, что у нее прописка в Бахмуте). Об этом сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как говорят украинские чиновники, что на фотофейке родственница медика-пенсионерки показывает паспорт и повестку, которую якобы получила ее 86-летняя бабушка.

Девушка говорит ‒ мол, повестку вручили из-за того, что у старушки прописка из Донецкой области.

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Но, говорят украинские офицеры, воинская часть, в которую якобы направят служить пенсионерку, имеет номер А-7284. Такое название части настоящее ‒ в 2016 году эта военная часть была под шефством Северодонецкой райнгосадминистрации. С началом полномасштабного вторжения ее переформировали в часть Теробороны. Местом дислокации был указан город Рубежное (Луганской области) ‒ летом практически уничтоженный русскими оккупантами.

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И, по понятным причинам, она не могла находиться в запасе части в Луганской области и теперь вызываться туда. Также в лже-повестке указана военно-учетная специальность 100915 - "стрелок", хотя женщина является медиком и именно как медика ее "мобилизуют" (поэтому у нее должна быть другая учетная специальность).

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят правила отсрочки от мобилизации. В Верховной Раде Украины работают над новым законопроектом касательно мобилизации в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что новый план мобилизации будет готов на следующей неделе. Президент Украины анонсировал новый комплексный план по мобилизации военнослужащих в Украине.

Как ранее стало известно, в Украине могут измениться требования к отсрочке и правила для студентов. Об этом сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Она заявила, что в правительстве работают над законопроектом, однако финальных предложений и текста проекта пока нет.

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