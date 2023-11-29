Старушку из Бахмута "мобилизовали с повесткой: в Украине разоблачили грубый фейк РФ

Российская пропаганда отличилась новым и весьма грубо сделанным фейком ‒ якобы в Украине мобилизовали 86-летнюю старушку-медика (мол, из-за того, что у нее прописка в Бахмуте). Об этом сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Как говорят украинские чиновники, что на фотофейке родственница медика-пенсионерки показывает паспорт и повестку, которую якобы получила ее 86-летняя бабушка.
Девушка говорит ‒ мол, повестку вручили из-за того, что у старушки прописка из Донецкой области.
Но, говорят украинские офицеры, воинская часть, в которую якобы направят служить пенсионерку, имеет номер А-7284. Такое название части настоящее ‒ в 2016 году эта военная часть была под шефством Северодонецкой райнгосадминистрации. С началом полномасштабного вторжения ее переформировали в часть Теробороны. Местом дислокации был указан город Рубежное (Луганской области) ‒ летом практически уничтоженный русскими оккупантами.
И, по понятным причинам, она не могла находиться в запасе части в Луганской области и теперь вызываться туда. Также в лже-повестке указана военно-учетная специальность 100915 - "стрелок", хотя женщина является медиком и именно как медика ее "мобилизуют" (поэтому у нее должна быть другая учетная специальность).
Мобилизация в Украине
Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят правила отсрочки от мобилизации. В Верховной Раде Украины работают над новым законопроектом касательно мобилизации в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что новый план мобилизации будет готов на следующей неделе. Президент Украины анонсировал новый комплексный план по мобилизации военнослужащих в Украине.
Как ранее стало известно, в Украине могут измениться требования к отсрочке и правила для студентов. Об этом сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Она заявила, что в правительстве работают над законопроектом, однако финальных предложений и текста проекта пока нет.
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