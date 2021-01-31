Дикость российских силовиков: в Казани ОМОНовцы знатно поиздевались над протестующими

В Казани ОМОНовцы знатно поиздевались над протестующими / t.me/bazabazon

Протесты в России 31 января в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и против режима Владимира Путина начались с самого утра на Дальнем Востоке и постепенно переросли в массовое восстание по всей стране. Вышли на улицы и жители Казани.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в Казани ОМОНовцы задержали чуть более ста человек, митинговавших на территории Кремля.

При этом силовики знатно поиздевались над протестующими: они посрывали с людей защитные маски и стали фотографировать всех на телефон. При этом всех задержанных они заставили сесть в снег.

В Казани силовики посрывали с людей маски / t.me/bazabazon

На обнародованном видео слышно, как силовики кричат ​​на протестующих, относятся к ним как к рабам или заключенным.

Отметим, по состоянию на 15:30 по киевскому времени в России задержаны 3062 человека, в том числе в Москве – 844, в Санкт-Петербурге – 488, сообщает ОВД-Инфо.

В ходе акции протеста в Москве силовики задержали жену Алексея Навального – Юлию.

Протесты в России – о чем сообщалось ранее: