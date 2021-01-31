Дикость российских силовиков: в Казани ОМОНовцы знатно поиздевались над протестующими

Казанские силовики посрывали с людей защитные маски и стали фотографировать их.
Протесты в России 31 января в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и против режима Владимира Путина начались с самого утра на Дальнем Востоке и постепенно переросли в массовое восстание по всей стране. Вышли на улицы и жители Казани.
Как сообщает Telegram-канал Baza, в Казани ОМОНовцы задержали чуть более ста человек, митинговавших на территории Кремля.
При этом силовики знатно поиздевались над протестующими: они посрывали с людей защитные маски и стали фотографировать всех на телефон. При этом всех задержанных они заставили сесть в снег.
На обнародованном видео слышно, как силовики кричат на протестующих, относятся к ним как к рабам или заключенным.
Отметим, по состоянию на 15:30 по киевскому времени в России задержаны 3062 человека, в том числе в Москве – 844, в Санкт-Петербурге – 488, сообщает ОВД-Инфо.
В ходе акции протеста в Москве силовики задержали жену Алексея Навального – Юлию.
Протесты в России – о чем сообщалось ранее:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
- 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.