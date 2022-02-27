До границы Украины – 20 километров: из Беларуси движутся вражеские войска

В направлении Украины движется вражеская военная техника из Беларуси / Скриншот Telegram-канал МотолькоПомоги

В белорусском городском поселке Брагин в Гомельской области, который находится в 20 километрах от границы с Украиной, зафиксировано интенсивное движение военной техники. Опознавательный знак – V. Часть колонны отправилась к украинским границам, предположительно, в направлении Полтавской области.

Как сообщает издание МотолькоПомоги в Telegram, вражеская военная техника была замечена в Брагине, Гомельской области. Это около 20 километров от границы с Украиной. Передвижение боевой техники продолжается.

Отмечается, что военные силы, которые идут в атаку на украинское государство, маркируются знаком V. Часть такой техники поехала в направлении Полтавской области. Ориентировочно, к населенному пункту Пирки.

Колонны военной техники противника двигаются через Комарин, Гомельской области, что в 1 километре от границы, по трассе Р-35 в сторону границы с Украиной и Чернобыльской зоны.