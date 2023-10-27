Долгое и тяжелое наступление: в ЦАХАЛ раскрыли планы по операции в Секторе Газа

После начала наземной операции Армии обороны Израиля в Секторе Газа интенсивность боевых действий снизится, считает глава Минобороны Йован Галлант.

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Израиль намерен ликвидировать всех боевиков ХАМАС - ЦАХАЛ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Израиль в ходе наземной военной операции в Секторе Газа намерен уничтожить всех боевиков группировки ХАМАС. Интенсивность боевых действий снизится, поскольку очаги сопротивления ликвидируются. Об этом заявил министр обороны Йоав Галант.

Как сообщает The Guardian, он рассказал о том, что наступление израильской армии на Сектор Газа будет длительным и тяжелым. ЦАХАЛ собирается ликвидировать всех террористов ХАМАС.

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По словам министра, наземное военное вторжение в Газа приведет к снижению интенсивности боевых действий, так как Израиль уничтожает "очаги сопротивления" ХАМАС.

Также Йоав Галлант подчеркнул, что боевики используют генераторы, чтобы закачать воздух в свои сотни километров тоннелей. Такие тоннели начинаются в гражданских районах.

Ситуация в Израиле

Израиль готовится ко вторжению в Сектор Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, ЦАХАЛ собирается ликвидировать боевиков ХАМАС. Планы дальнейших действий израильские власти не раскрывают.

Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну, сообщал портал Axios со ссылкой на источники. В частности, Тегеран может вмешаться в войну в случае продолжения израильской военной операции против Сектора Газа.

ЦАХАЛ раскрыл, когда закончится война в Израиле. В Армии обороны сказали, что операцию против боевиков в Газа отменят, если ХАМАС отпустит всех заложников и сдастся.

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