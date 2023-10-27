Долгое и тяжелое наступление: в ЦАХАЛ раскрыли планы по операции в Секторе Газа

Израиль в ходе наземной военной операции в Секторе Газа намерен уничтожить всех боевиков группировки ХАМАС. Интенсивность боевых действий снизится, поскольку очаги сопротивления ликвидируются. Об этом заявил министр обороны Йоав Галант.
Как сообщает The Guardian, он рассказал о том, что наступление израильской армии на Сектор Газа будет длительным и тяжелым. ЦАХАЛ собирается ликвидировать всех террористов ХАМАС.
По словам министра, наземное военное вторжение в Газа приведет к снижению интенсивности боевых действий, так как Израиль уничтожает "очаги сопротивления" ХАМАС.
Также Йоав Галлант подчеркнул, что боевики используют генераторы, чтобы закачать воздух в свои сотни километров тоннелей. Такие тоннели начинаются в гражданских районах.
Ситуация в Израиле
Израиль готовится ко вторжению в Сектор Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, ЦАХАЛ собирается ликвидировать боевиков ХАМАС. Планы дальнейших действий израильские власти не раскрывают.
Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну, сообщал портал Axios со ссылкой на источники. В частности, Тегеран может вмешаться в войну в случае продолжения израильской военной операции против Сектора Газа.
ЦАХАЛ раскрыл, когда закончится война в Израиле. В Армии обороны сказали, что операцию против боевиков в Газа отменят, если ХАМАС отпустит всех заложников и сдастся.
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