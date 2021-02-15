Эксперт спрогнозировал, как возможный разрыв отношений между РФ и ЕС отразится на Украине

Чем хуже политическая коммуникация, тем хуже будут идти переговоры и в рамках ТКГ / Reuters

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом – это вполне реальный вариант, и Кремль мог бы на него пойти. Но скорее всего это останется лишь политическим заявлением.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса считает, что Россия пытается поднять ставки в дискурсе вокруг оппозиционера Алексея Навального, передает Главред.

Кроме того, слова Лаврова также могут быть послевкусием визита Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который был неудачным для обеих сторон.

"Если это (разрыв отношений с ЕС, - ред.) все же произойдет, то вероятно, может произойти взаимная высылка дипломатов, и тогда РФ будет еще более изолированной от Европы, в первую очередь, в плане политических контактов. Соответственно, усложнятся переговоры на всех площадках, в том числе – и в вопросе конфликта на Донбассе. Ведь чем хуже политическая коммуникация, тем хуже будут идти переговоры и в рамках ТКГ в Минске, и в нормандском формате", - отметил эксперт.

Куса добавил, что главное, чего может коснуться разрыв – это торговли между РФ и ЕС. Именно поэтому вряд ли угроза будет реализована, поскольку Россия и Евросоюз достаточно тесно сотрудничают в энергетике, продовольствии и в промышленности.

"Ведь фактически, отношения РФ и ЕС держатся как раз на торговле - по этой же причине еще в 2014 году санкции Европы были значительно мягче, чем те, что вводили Штаты. И по этой же причине Евросоюз не рассматривает Россию как военного противника. А так как влияние РФ на торговлю и экономику, что является краеугольным камнем сотрудничества, очень спорное, то самостоятельно на этот разрыв ЕС тоже не пойдет", - резюмировал эксперт.

Заявление Лаврова о "разрыве" отношений России и ЕС