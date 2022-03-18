Экс-глава MI6 объяснил, как Си Цзиньпин может повлиять на Путина

Си Цзиньпин / RG

Повлиять на президента РФ Владимира Путина для остановки войны против Украины может только глава КНР Си Цзиньпин.

Об этом заявил бывший глава британской разведки MI6 Алекс Янгер, передает Sky News.

"Из всех людей в мире, которые могут повлиять на Владимира Путина, который находится в своем бункере и одержим идеей достижения величия через возрождение российской империи, из всех людей, которые могут на него повлиять, это Си Цзиньпин, китайский лидер", — сказал он.

Бывший глава MI6 уверен в том, что война России против Украины серьезно усложняет экономические проблемы, с которыми сталкивается Китай и несет "огромный репутационный риск" для Китая, если он продолжит ассоциировать себя с "убийственной деятельностью в Украине".

"Конечно, Си, хотя он и чувствует, что должен на высоком уровне поддерживать то, что делает Россия в связи с их новым союзом, должен быть глубоко озабочен происходящим", — добавил Янгер.

Ранее президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин в пятницу, 18 марта, провели телефонный разговор, во время которого обсудили также войну в Украине.

Как заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, Байден попросил лидера Китая повлиять на президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, чтобы прекратить войну в Украине.

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