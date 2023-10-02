ЕС расширится от Лиссабона до Луганска: в Германии сделали громкое заявление

Европейские друзья и партнеры будут поддерживать Украину на пути в Евросоюз.

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Анналена Бербок сделала заявление о расширении ЕС / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Pixabay/Dusan_Cvetanovic

Европейские партнеры будут поддерживать Украину на пути к членству в ЕС, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Будущее Украины – в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС", – цитирует ее Европейская правда.

Бербок заверила, что европейские друзья и партнеры будут поддерживать Украину на этом пути. В этой связи она также подчеркнула, что Украина способна проводить впечатляющие реформы на фоне ужасной российской агрессии.

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"Это вещи, такие как изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, но также которые касаются борьбы с коррупцией, и об этом мы открыто говорим с нашими партнерами здесь, в Украине, что мы вместе можем расширять этот путь", – добавила глава МИД ФРГ.

Ранее сообщалось, что в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам. Впервые в истории представители министерств всех 27 государств-членов ЕС встретятся за пределами Евросоюза.

Напомним, ранее Владимир Зеленский представил "формулу мира" в ООН. Президент Украины Владимир Зеленский презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке. Среди прочего, украинский лидер выдвинул два условия эффективного мира после окончания войны.

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