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Впервые в истории: в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам

Алексей Тесля
2 октября 2023, 11:34 обновлено 2 октября, 12:00
Впервые в истории представители министерств всех 27 государств-членов ЕС встретятся за пределами Евросоюза.
Боррель
Владимир Зеленский встретился с Жозепом Боррелем / Коллаж: Главред, Фото: @JosepBorrellF, Pixabay/Dusan_Cvetanovic

Министры иностранных дел стран ЕС на неформальной встрече в Киеве обсудят ситуацию в Украине, дальнейшую поддержку и "формулу мира" президента Владимира Зеленского.

Как сообщил в соцсети Х верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, это будет первой в истории встречей представителей министерств всех 27 государств-членов за пределами ЕС.

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Сообщение Ж.Борреля / @JosepBorrellF

"Такого рода встречи называются неформальными, потому что, во-первых, они проводятся за пределами Европейского союза, а во-вторых, потому что они считаются политическими дебатами высокого уровня, которые не имеют целью достижения конкретных выводов и решений, а являются своего рода brainstorming, который нам нужно провести среди нас и вместе с вами, чтобы посмотреть на ситуацию из-за войны против Украины, как Европейский Союз поддерживает Украину, и как мы будем продолжать это делать", - подчеркнул он.

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По его словам, участники встречи будут изучать "формулу мира" Зеленского, чтобы собрать больше поддержки во всем мире и отлично подготовиться к саммиту.

Боррель подчеркнул, что встреча в Киеве - желание показать приверженность и готовность Европейского Союза продолжать поддерживать Украину, борющейся с агрессией РФ.

"Давайте посмотрим, что произойдет в США, но со своей стороны мы продолжим поддерживать и увеличивать нашу поддержку... Мы должны обеспечить постоянную и структурную поддержку, потому что мы столкнулись с экзистенциальной угрозой для Европы", - добавил верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Ранее Зеленский представил "формулу мира" в ООН. Президент Украины Владимир Зеленский презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке. Среди прочего, украинский лидер выдвинул два условия эффективного мира после окончания войны.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан поддержал формулу мира Украины и санкции против России. Агрессор России и Украина "готовы к переговорам", однако на данный момент нет платформы для последующей дискуссии, утверждает Касым-Жомарт Токаев.

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Евросоюз Владимир Зеленский Жозеп Боррель война России и Украины
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