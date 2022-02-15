Если РФ признает "ЛДНР", Москва потребует больше территорий: в ЕС предупредили Украину об опасности

У Киева могут возникнуть новые проблемы в том случае, если Россия на официальном уровне признает "государственность" "ЛДНР", считает Матти Маасикас.
Если Россия все-таки признает образования "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе, Москва может предъявить претензии и на другие украинские территории. Об этом заявил руководитель представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.
В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что признание Россией "ЛДНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей может привести к новым территориальным требованиям к Украине со стороны Москвы.
"В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине", - подчеркнул Маасикас.
Читайте такжеСтанет выходом РФ из "Минска": Кулеба заявил о последствиях для Кремля в случае признания "ЛДНР"Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление о том, что официальная просьба Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании Москвой "ЛДНР" является шагом по направлению к эскалации и срыву Минских соглашений. По его мнению, подобные действия приведут к осложнению ситуации в Европе.
Признание в России "ЛДНР" на оккупированном Донбассе
Российская Госдума во вторник, 15 февраля, официально обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных ОРДЛО "независимыми государствами". Постановление поддержал 351 депутат.
В Думе рассматривали два варианта постановления. Первое – от КПРФ, оно предполагало обращение к Путину по "ЛДНР" сразу. Второе от правящей фракции Единая Россия, которая предлагала предварительно проконсультироваться с МИД на предмет соблюдения международных соглашений и "Минска". Парламент проголосовал за первый вариант.
Глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что документ в быстром порядке будет подписан и отправлен в Кремль.
Верховная Рада обратилась к мировому сообществу с просьбой не признавать так называемую "независимость" российских образований "ЛДНР" на оккупированном Москвой Донбассе.
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