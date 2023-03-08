Есть на это два года: в Польше требуют, чтобы украинцы вернули "необоснованные" соцвыплаты

Украинским гражданам было выплачено 2 миллиона злотых неправомерно, поскольку они получали помощь после того, как покинули Польшу.

В Польше заявили о лишних выплатах украинцам / unsplash.com

С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину многие украинцы выехали в страны Европы, опасаясь за свою безопасность. Больше всего украинских граждан выехало в Польшу, где им предоставили статус временной защиты и финансовую поддержку.

Как пишет Rzeczpospolita, украинским гражданам было выплачено 2 миллиона злотых (примерно 450 тыс. долларов) неправомерно, поскольку они получали помощь после того, как покинули Польшу.

Дело в том, что согласно польскому законодательству, выплаты украинским семьям прекращаются, если они находятся за пределами Польши более 30 дней. Однако были случаи, когда украинцы приезжали в соседнюю страну для того, чтобы оформить помощь, а позже выезжали из Польши. В то же время платежные органы, в частности Учреждение социального страхования (ZUS), не зная об отъезде граждан, выплачивали им пособие.

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Люди, которые продолжали получать деньги на банковские счета после своего выезда, делали это неправомерно, ведь должны были заблаговременно предупредить ZUS о своем выезде.

Поэтому теперь граждане, получившие необоснованную помощь, должны ее вернуть. У них на это есть два года. При этом по состоянию на сейчас украинцы вернули всего 35,4 тыс. злотых (примерно 8 тыс. долларов).

"ZUS последовательно выносит дальнейшие решения относительно неправомерно собранных льгот и обязывает бенефициаров вернуть их", - отметил представитель ZUS Павел Жебровский.

Как сообщал Главред, беженцы из Украины, находящиеся в Польше, могут рассчитывать на помощь Красного Креста. МККК организовал выдачу специальных сертификатов Sodexo на сумму 500 злотых. Однако на что угодно их не потратишь - на ваучеры можно получить только товары первой необходимости.

Владельцы ваучеров Sodexo могут их потратить при покупке более чем в 60 тысяч магазинах по всей Польше. При этом организаторы решили выпустить 9 тысяч сертификатов Sodexo. Кто может получить сертификаты Sodexo от МККК – читайте здесь.

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