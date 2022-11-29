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Европа все больше и больше закупает российского газа - Financial Times

29 ноября 2022, 14:30

На фоне вторжения РФ в Украину Европа увеличила импорт русского сжиженного газа (СПГ) на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Газ, война
Европа все больше и больше закупает российского газа - Financial Times / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

С начала года на фоне полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину страны Европы увеличили импорт тамошнего сжиженного газа (СПГ) на 42% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает авторитетное западное издание Financial Times.

По данным аналитиков, на российский газ такого формата приходится 16% от всего европейского морского импорта за нынешний год. И подавляющее большинство объема такого топлива было поставлено во Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды.

На данный момент Россия экспортировала в Европу 17,8 млрд кубометров СПГ. И таким образом является вторым по объему поставщиком во всем Старом свете. А на первом месте занимают США с долей в 42%, на третьем – Катар с 13,7%.

"Общий объем 17,8 миллиарда кубометров – это небольшая часть от 62,1 миллиарда кубометров газа, поставленного за это время по трубопроводам, однако он оставляет Европу незащищенной от превращения в оружие Кремля", - говорят эксперты.

Как сообщают аналитики проекта Refinitiv, с начала января Европа закупила рекордные 111 миллиардов кубических метров – это почти на 70% больше, чем в 2021-м.

Напомним, ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что правительство ФРГ рассматривает возможность национализации участка магистрали Северный поток-2, которая идет по территории Германии. Берлин планирует в перспективе прокачивать через эти трубы сжиженный природный газ.

До того вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики предложил ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2, запуск которого заморозили из-за полномасштабного нападения России на Украину. В ответ его заявление жестко раскритиковал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который предупредил Берлин о пагубных последствиях в результате зависимости от российского газа.

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