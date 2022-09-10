Армия РФ проигрывает на поле боя в Украине, поэтому Путин шантажирует Европу газом - Блинкен

Энтони Блинкен заявил, что США помогут странам ЕС, которые столкнутся с непомерными затратами на отопление / Reuters

Российский диктатор Владимир Путин пытается всячески шантажировать Европу, чтобы европейские государства перестали поддерживать Украину в сфере экономики и безопасности. Теперь президент России использует энергию как оружие против Европы.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал на брифинге 9 сентября с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Блинкен отметил, что Путин шантажирует Европу из-за полного отсутствия успехов у российской армии на поле боя в Украине.

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"Путин делает ставку на то, что эти действия сломают волю стран поддерживать Украину. Он делает ставку на то, что сможет заставить другие страны подчиниться. Он уже проиграл это пари, потому что за последние шесть с половиной месяцев во всем мире растет осознание того, что, хотя цена противостояния агрессии Кремля высока, цена сопротивления будет еще выше", – отметил госсекретарь.

По его словам, Европа станет сильнее, если меньше будет зависеть от поставок энергоресурсов из России. Блинкен добавил, что США помогут странам Европейского союза, которые столкнутся с непомерными затратами на отопление.

"И поэтому так важно, чтобы мы придерживались курса, чтобы мы оставались едиными – едиными в поддержку Украины, едиными с нашими союзниками и партнерами, едиными столько, сколько потребуется", – сказал госсекретарь США.

Визит Блинкена в Украину

8 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с незапланированным визитом в Украину.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Блинкен заявил, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и давление на Россию показали свою эффективность, потому это не прекратится до окончания агрессии РФ против Украины.

По словам Блинкена, Госдеп информирует Конгресс США о намерениях предоставить Украине еще 1 млрд. долларов внешнего военного финансирования для более длительной поддержки. Соответствующее решение Блинкен уже обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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