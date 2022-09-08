"Москва платит высокую цену за эту войну": Блинкен прибыл к Зеленскому с важным заявлением

Блинкен и Зеленский / president.gov.ua

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Блинкен заявил, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и давление на Россию показали свою эффективность, потому это не прекратится до окончания агрессии РФ против Украины.

"Более шести месяцев, как Россия начала свою агрессию. Сейчас продолжается ваше контрнаступление, и оно эффективно. Это преимущественно благодаря невероятной храбрости и стойкости украинцев. Мы видим это на поле боя каждый день. Мы очень рады, что можем поддержать ваши усилия, и мы продолжим это делать", - сказал Блинкен.

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По словам Блинкена, Госдеп информирует Конгресс США о намерениях предоставить Украине еще 1 млрд. долларов внешнего военного финансирования для более длительной поддержки. Соответствующее решение Блинкен уже обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что ВВП России падает - от 9 до 15% падения в текущем году. Тысячи иностранных компаний покидают Россию, наиболее талантливые россияне также уезжают из страны, объем импорта падает.

"Москва платит чрезвычайно высокую цену за эту агрессию. Я думаю, что важно подчеркивать это, ведь мы видим, какую цену Россия уже платит – чрезвычайно высокую цену. И она будет только расти", - подчеркнул Блинкен.

По его словам, Россия не может заменить вооружение, производить товары для собственного народа и обеспечивать экспорт. В результате этого сокращаются их рынки, и они не могут заимствовать средства в рамках суверенного долга.

"Москва обращается за военной поддержкой в Северную Корею, Иран, поскольку мы систематически закрываем им доступ к импорту. И мы продолжим оказывать это давление, пока не прекратится агрессия против Украины, и Украина не восстановит свой суверенитет", - заявил Блинкен.

Визит Блинкена в Украину 8 сентября

Главред писал о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с незапланированным визитом в Украину. Он должен провести встречу с президентом Владимиром Зеленским и объявить о новом пакете военной помощи на сумму в 2 миллиарда долларов.

Журналист BBC Барбара Плетт Ашер заявила, что Блинкен прибыл в Украину с пакетом военной помощи для Киева и союзников.

Издание Le Monde полагает, что администрация Байдена должна предоставить Украине 2 миллиарда долларов в качестве военной помощи. Это дополнительный пакету на сумму $675, который ранее был утвержден для Киева.

Напомним, ранее глава Пентагоне Ллойд Остин сделал заявление о том, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на сумму 675 миллионов долларов. В частности, Киеву отправят гаубицы калибра 105 мм, артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, бронированные машины скорой помощи, высокоточные снаряды GMLRS, боеприпасы для артиллерии и другую помощь.

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