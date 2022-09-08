'Поблагодарил за помощь': Зеленский сообщил первые детали встречи с Блинкеном

Зеленский провел переговоры с Блинкеном / Фото: Associated Press

В четверг, 8 сентября, в Киев с назапланированным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен и уже успел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам главы государства в Twitter, визит Блинкена в Киев "демонстрирует лидерские позиции Соединенных Штатов в поддержке нашей страны и борьбы за свободу".

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит финансовую, экономическую, а также оборонную помощь со стороны США.

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"Это очень важные сигналы, что Соединенные Штаты с нами. Для нас это гарантия того, что мы можем вернуть наши земли. Спасибо за все, что вы делаете для Украины, и что сегодня вы рядом", - сообщил президент.

В свою очередь с США сообщили, что во время встречи Блинкен проинформировал Зеленского о последнем транше помощи США в области безопасности Украины, отметив, что "президент Байден четко дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается и останется столицей суверенной независимой Украины", пишет CNN.

По информации издания, Блинкен также объявил, что администрация Байдена проинформировала Конгресс США о намерении предоставить дополнительные 2,2 миллиарда долларов США в виде долгосрочных инвестиций в рамках внешнего военного финансирования для укрепления безопасности Украины и ее соседей, а союзников по НАТО, а также других партнеров, потенциально находящихся под угрозой грядущей российской агрессии.

"Соединенные Штаты оказывают помощь в безопасности вместе с нашими союзниками и партнерами из более чем 50 стран для поддержки обороны Украины. Предоставляемые нам возможности тщательно откалиброваны, чтобы достичь наибольшей разницы на поле боя", — сказал Блинкен.

Визит Блинкена в Украину 8 сентября

Главред писал о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с незапланированным визитом в Украину. Он должен провести встречу с президентом Владимиром Зеленским и объявить о новом пакете военной помощи на сумму в 2 миллиарда долларов.

Журналист BBC Барбара Плетт Ашер заявила, что Блинкен прибыл в Украину с пакетом военной помощи для Киева и союзников.

Издание Le Monde полагает, что администрация Байдена должна предоставить Украине 2 миллиарда долларов в качестве военной помощи. Это дополнительный пакету на сумму $675, который ранее был утвержден для Киева.

Напомним, ранее глава Пентагоне Ллойд Остин сделал заявление о том, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на сумму 675 миллионов долларов. В частности, Киеву отправят гаубицы калибра 105 мм, артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, бронированные машины скорой помощи, высокоточные снаряды GMLRS, боеприпасы для артиллерии и другую помощь.

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