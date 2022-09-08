Блинкен на фоне мощного контрнаступления ВСУ прибыл в Украину: готовится встреча с Зеленским

Энтони Блинкен / УНИАН

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с незапланированным визитом в Украину. Он должен провести встречу с президентом Владимиром Зеленским и объявить о новом пакете военной помощи на сумму в 2 миллиарда долларов.

Журналист BBC Барбара Плетт Ашер заявила, что Блинкен прибыл в Украину с пакетом военной помощи для Киева и союзников.

Визит подтвердил Liga.net спикер Банковой Сергей Никифоров. По его словам, готовится встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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