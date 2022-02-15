Евросоюз пригрозил России санкциями в случае признания "ЛДНР"

Резолюция Госдумы России о признании так называемых "ЛДНР" "суверенными государствами" противоречит международному праву.
В случае признания Россией "ЛДНР", Евросоюз начнет активно действовать и введет санкции, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.
"Резолюция Госдумы России о признании так называемых "ЛДНР" "суверенными государствами" противоречит международному праву. Если Россия будет двигаться в этом направлении, ЕС должен действовать и вводить санкции" – написал Эдгарс Ринкевичс.
Признание "ЛДНР"
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассматривает два варианта относительно дальнейших переговоров по Донбассу. Речь идет об участии в процессе США и диалоге с российским главой государства Владимиром Путиным. Прямые переговоры президентов поддерживают и на Западе.
Также в ЕС выразили опасение, что оккупированный Донбасс присоединится к РФ. Регионы, которые контролируются российскими боевиками "ДНР" и "ЛНР", становятся все ближе к России. Поэтому существует риск постепенного практического присоединения захваченных районов к российскому государству.
Напомним, Украина просит ОБСЕ созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за возможного признания Россией так называемых "ЛДНР".
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