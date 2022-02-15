"Наступление без оружия": Франция раскритиковала возможное признание "ЛДНР"

Глава МИД подчеркнул, что первоочередная задача сегодня - остановить эскалацию конфликта.
Планы России признать "ЛДНР" - это наступление без оружия, которое разрушит территориальную целостность Украины, заявил министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан во время выступления в комитете по иностранным делам Национального собрания Франции.
Глава МИД подчеркнул, что первоочередная задача сегодня - остановить эскалацию конфликта.
"Это (признание Россией "ЛДНР" - ред.) стало бы неприемлемой ситуацией, нападением без оружия и разрушением территориальной целостности Украины", - сказал глава французского МИД.
Ле Дриан добавил, что перед мировым сообществом сегодня стоит первоочередная задача - остановить эскалацию конфликта вокруг Украины.
Признание "ЛДНР"
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассматривает два варианта относительно дальнейших переговоров по Донбассу. Речь идет об участии в процессе США и диалоге с российским главой государства Владимиром Путиным. Прямые переговоры президентов поддерживают и на Западе.
Также в ЕС выразили опасение, что оккупированный Донбасс присоединится к РФ. Регионы, которые контролируются российскими боевиками "ДНР" и "ЛНР", становятся все ближе к России. Поэтому существует риск постепенного практического присоединения захваченных районов к российскому государству.
Напомним, Украина просит ОБСЕ созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за возможного признания Россией так называемых "ЛДНР".
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