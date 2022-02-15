УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

"Сохраняем бдительность": Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР"

15 февраля 2022, 19:35

По его словам, Путин объяснил Макрону, что инициатива российского парламента не была им одобрена.

Путин, Макрон
Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР" / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина не признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", информирует во вторник, 15 февраля, издание CNN.

"Мы сохраняем бдительность и просим (Путина, - ред.) не выполнять просьбу Государственной думы", - заявил представитель Елисейского дворца.

Также по его словам, Путин объяснил Макрону, что инициатива российского парламента не была им одобрена.

Признание "ЛДНР"

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассматривает два варианта относительно дальнейших переговоров по Донбассу. Речь идет об участии в процессе США и диалоге с российским главой государства Владимиром Путиным. Прямые переговоры президентов поддерживают и на Западе.

Также в ЕС выразили опасение, что оккупированный Донбасс присоединится к РФ. Регионы, которые контролируются российскими боевиками "ДНР" и "ЛНР", становятся все ближе к России. Поэтому существует риск постепенного практического присоединения захваченных районов к российскому государству.

Напомним, Украина просит ОБСЕ созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за возможного признания Россией так называемых "ЛДНР".

Читайте также:

viber
Владимир Путин ЛДНР Эммануэль Макрон новости Франции
Сейчас вы просматриваете новость «"Сохраняем бдительность": Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлогоГороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлого В моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-хВ моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-х У Путина ситуация - хуже цугцвангаУ Путина ситуация - хуже цугцванга Воздушная бомбардировка: в США отказались подтвердить информацию о начале вторжения РФ 16 февраляВоздушная бомбардировка: в США отказались подтвердить информацию о начале вторжения РФ 16 февраля Большая война нервов только начинаетсяБольшая война нервов только начинается
20:20

"Минская удавка": онлайн-трансляция марафона Право на владу и Твой вечер

20:04

Львовские сурки спрогнозировали раннюю веснуВидео

20:02

Байден выступит со срочным обращением из-за ситуации вокруг Украины

20:02

Заявления Путина и Шольца по СП-2 и транзиту через Украину: в Европе рухнула цена на газ

19:45

Что дает Москве признание "ЛДНР"мнение

Реклама
19:35

"Сохраняем бдительность": Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР"

19:34

Квит и Порошенко раскачивают ситуацию вокруг МОН через протесты студентов - СМИ

19:27

Если вторжение произойдет, экономику Украины ждет крахмнение

19:14

Обращение к трусам, которые "над схваткой" РФ и Украинымнение

19:08

Украина просит ОБСЕ созвать срочные консультации ТКГ: в чем причина

19:05

Ракетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение РоссииВидео

18:58

Как девочка: Катя Осадчая на свидании с Горбуновым показала идеальное тело во всей красе

18:56

"У России есть два варианта": в Украине предупредили Путина из-за признания "ЛДНР"Видео

18:55

16 февраля на всех телеканалах страны пройдет Марафон единения #UAразом

18:47

Раскопали могилу и не нашли зубов: на Ровенщине мать 36 лет не верит в смерть сынаВидео

18:30

"Филипп Моррис" в 2021 году сократила отгрузку табачных изделий в Украине на 3,3%

18:16

Будет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для Украины

18:07

Дата 20.02.2022 – магия дня, что нужно делать, чтобы не навлечь бедуВидео

18:05

Признание Россией "ЛДНР", обещания Зеленского и Украина в НАТО: главные заявления Путина и Шольца

17:45

Приват24 не работает, а в Ощадбанка проблемы с доступом: сообщается о массированной ДДОС-атаке

Реклама
17:44

Валютные качели продолжаются: гривна понемногу укрепляет свои позицииВидео

17:30

Кравчук, Кучма и Ющенко просят подписантов Будапештского меморандума остановить Россию

17:23

Путин требует "сейчас" закрыть двери НАТО для Украины

17:19

Путин заявил о готовности поставлять газ через Украину, но есть условияВидео

17:04

"Кто-то не хочет нести ответственность": из морга исчезли улики по делу ДТП с кортежем Ярославского

17:00

Звезду Женского Квартала ограбили, угрожая пистолетомВидео

16:58

"Готов сделать все необходимое": Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании "ЛДНР"Видео

16:55

США: признание Думой "ЛДНР" является явным нарушением Минских соглашений

16:46

Статус Донбасса и новые выборы: Шольц рассказал о переговорах с Зеленским и ПутинымВидео

16:31

Может загореться: что можно, а что нельзя нагревать в микроволновке

16:28

Теперь Украина может контратаковать Россиюмнение

16:22

Ребенок сгорел, пока мама смотрела телевизор: на Тернопольщине в огне погибла девочка

16:16

Скандал на Евровидении-2022: справка о поездке певицы Алины Паш в Крым оказалась поддельнойВидео

16:10

Погода в Украине: каким будет конец февраляВидео

15:56

Если РФ признает "ЛДНР", Москва потребует больше территорий: в ЕС предупредили Украину об опасности

15:54

"Определенный ажиотаж сейчас есть": украинцы раскупают оружие и патроны на фоне угрозы вторжения РФВидео

15:39

Украинцы переплачивают за курятину на 20% больше, чем в ЕС: эксперты объяснили причиныВидео

15:37

Когда день медсестры 2022 – дата, душевные поздравления, открытки и картинки к празднику

15:14

Когда таблетки не помогают: Комаровский назвал распространенную ошибку при головной боли

15:01

Есть основания для осторожного оптимизма после сигналов из Москвы - СтолтенбергВидео

Реклама
14:59

Самый вкусный и простой завтрак на скорую руку: готовим омлет в бублике за 5 минутВидео

14:41

Не дешевле 95 гривен за килограмм: украинцы вынуждены втридорога покупать отечественные огурцыВидео

14:41

Не будут объяснять маневры войск: РФ отказалась от участия во встрече ОБСЕ, которую созвала УкраинаВидео

14:32

Отвод войск РФ от границ Украины: в Офисе президента отреагировалиВидео

14:30

Главный плюс в истерии вокруг нападения Путинамнение

14:29

Шаг России по "ЛДНР" – эскалация и удар по Европе: у Зеленского объявили об угрозе краха "Минска"

14:25

День ангела в марте 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

14:17

Протеже Вакарчука Кристина Соловий показала постельное фото в пикантном наряде

14:15

Минэкономики опубликовало новые цены на топливо в Украине: какая ситуация на АЗСВидео

13:56

Ключ к богатству: астролог рассказал, что мешает и что помогает разбогатеть каждому знаку зодиака

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять