"Сохраняем бдительность": Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР"

Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР" / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина не признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", информирует во вторник, 15 февраля, издание CNN.

"Мы сохраняем бдительность и просим (Путина, - ред.) не выполнять просьбу Государственной думы", - заявил представитель Елисейского дворца.

Также по его словам, Путин объяснил Макрону, что инициатива российского парламента не была им одобрена.

Признание "ЛДНР"

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассматривает два варианта относительно дальнейших переговоров по Донбассу. Речь идет об участии в процессе США и диалоге с российским главой государства Владимиром Путиным. Прямые переговоры президентов поддерживают и на Западе.

Также в ЕС выразили опасение, что оккупированный Донбасс присоединится к РФ. Регионы, которые контролируются российскими боевиками "ДНР" и "ЛНР", становятся все ближе к России. Поэтому существует риск постепенного практического присоединения захваченных районов к российскому государству.

Напомним, Украина просит ОБСЕ созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за возможного признания Россией так называемых "ЛДНР".

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