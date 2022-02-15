Украина просит ОБСЕ созвать срочные консультации ТКГ: в чем причина

Украинская делегация хочет получить официальную информацию от РФ относительно позиции и дальнейших шагов на базе решения законодательного органа России.
Украина просит ОБСЕ созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за возможного признания Россией так называемых "ЛДНР".
"В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых "ЛДНР", делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к Специальному представителю Действующего главы ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ", - говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в ТКГ.
Украинская делегация хочет получить официальную информацию от РФ относительно позиции и дальнейших шагов на базе решения законодательного органа России.
Признание "ЛДНР"
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассматривает два варианта относительно дальнейших переговоров по Донбассу. Речь идет об участии в процессе США и диалоге с российским главой государства Владимиром Путиным. Прямые переговоры президентов поддерживают и на Западе.
Также в ЕС выразили опасение, что оккупированный Донбасс присоединится к РФ. Регионы, которые контролируются российскими боевиками "ДНР" и "ЛНР", становятся все ближе к России. Поэтому существует риск постепенного практического присоединения захваченных районов к российскому государству.
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