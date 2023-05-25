Генерал рассказал, как будет режим Путина реагировать на рейд русских добровольцев

Путинский режим вряд ли сможет быстро и адекватно прореагировать на вооруженный рейд русских добровольцев в Белгородской области. Об этом в интервью Главреду заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.
"Россия ничего не может сделать, потому что она не была готова к подобному развитию событий. Даже когда российские войска заходили в Украину, у Москвы не было плана Б. У нее был только план А, который предусматривал захват Киева, уничтожение правительства, Верховной Рады и использование марионеток для контроля над Украиной", ‒ сказал он.
По его словам, все кремлевские подлые планы накрылись медными тазом из-за жестокого сопротивления украинского народа.
"Украина, по ее задумкам, должна была превратиться в Беларусь, но с более жестким правлением. Однако россияне столкнулись с жестким сопротивлением украинского народа. Народ победить невозможно, а Украина – не Россия. Я надеюсь, что ребятам, которые сейчас в России пытаются предпринимать определенные действия, удастся осуществить свои планы", ‒ подытожил он.
Операция добровольцев России в Белгородской области
В Сети 22 мая были опубликованы заявления Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, согласно которым отряды начали военную операцию по освобождению Белгородской области.
Военные выполняли задачи на КПП Грайворон и в нескольких населенных пунктах региона. Они наносили удары по оккупантам РФ.
В военной разведке Минобороны Украины считают, что добровольцы России проводят работу над демилитаризацией Белгородской области и созданию полосы безопасности, чтобы отодвинуть оккупационные войска РФ от украинской границы.
В рейде участвуют только граждане России.
В Минобороны оккупантов РФ 23 мая сообщили о якобы "уничтожении" сил и средств добровольцев в Белгородской области. В ответ Русский добровольческий корпус предупредил оккупантов России о новом ударе.
Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, как добровольцы России могут дойти до Белгорода:
Вас могут заинтересовать такие новости: