Генерал рассказал, как будет режим Путина реагировать на рейд русских добровольцев

По словам Виктора Ягуна, все кремлевские подлые планы накрылись медными тазом из-за жестокого сопротивления украинского народа.

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Виктор Ягун и Владимир Путин / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Путинский режим вряд ли сможет быстро и адекватно прореагировать на вооруженный рейд русских добровольцев в Белгородской области. Об этом в интервью Главреду заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

"Россия ничего не может сделать, потому что она не была готова к подобному развитию событий. Даже когда российские войска заходили в Украину, у Москвы не было плана Б. У нее был только план А, который предусматривал захват Киева, уничтожение правительства, Верховной Рады и использование марионеток для контроля над Украиной", ‒ сказал он.

По его словам, все кремлевские подлые планы накрылись медными тазом из-за жестокого сопротивления украинского народа.

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"Украина, по ее задумкам, должна была превратиться в Беларусь, но с более жестким правлением. Однако россияне столкнулись с жестким сопротивлением украинского народа. Народ победить невозможно, а Украина – не Россия. Я надеюсь, что ребятам, которые сейчас в России пытаются предпринимать определенные действия, удастся осуществить свои планы", ‒ подытожил он.

Операция добровольцев России в Белгородской области

В Сети 22 мая были опубликованы заявления Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, согласно которым отряды начали военную операцию по освобождению Белгородской области.

Военные выполняли задачи на КПП Грайворон и в нескольких населенных пунктах региона. Они наносили удары по оккупантам РФ.

В военной разведке Минобороны Украины считают, что добровольцы России проводят работу над демилитаризацией Белгородской области и созданию полосы безопасности, чтобы отодвинуть оккупационные войска РФ от украинской границы.

В рейде участвуют только граждане России.

В Минобороны оккупантов РФ 23 мая сообщили о якобы "уничтожении" сил и средств добровольцев в Белгородской области. В ответ Русский добровольческий корпус предупредил оккупантов России о новом ударе.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, как добровольцы России могут дойти до Белгорода:

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