Генерал США разнес тактику оккупантов РФ: некомпетентность, глупость и аморальность

Российские оккупанты в Украине / facebook.com/Mikokuk

Министр обороны США в 2017-2019 годах генерал Джеймс Мэттис жестко раскритиковал тактику ВС РФ в ходе войны в Украине.

Он уверен в том, что Россия "некомпетентно" ведет полномасштабную войну против Украины и, изолировав себя своими действиями от остального мира, "увядает", сообщает CNN.

Американский военный уверен в том, что военные действия России в Украине являются "жалкими", а ее усилия в войне "аморальными, тактически некомпетентными, оперативно глупыми и стратегически тупыми".

Генерал Корпуса морской пехоты США, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что один из уроков этой войны – "не иметь некомпетентных генералов, отвечающих за ваши операции".

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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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