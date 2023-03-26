Германия набросилась на Путина из-за попыток ядерного запугивания

В Германии напомнили, что Беларусь на международном уровне обязалась быть свободной от ядерного оружия.

Путин / pixabay

В Министерстве иностранных дел Германии резко ответили на заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.

В МИД отмечают, что заявление Путина вызвало критику со стороны правительства Германии. При этом в Германии рассматривают ее как попытки ядерного запугивания.

"Сравнение, проведенное президентом Путиным по распределению ядерных сил НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", - говорится в сообщении, цитирует Welt.

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Кроме того, в Германии напомнили, что Беларусь на международном уровне обязалась быть свободной от ядерного оружия.

Ядерный шантаж РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

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