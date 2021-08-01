Германия существенно ужесточила правила въезда в страну

Германия изменила правила въезда в страну / pixabay

С 1 августа в Германии вступили в силу ужесточенные условия въезда в страну., пишет DW в воскресенье, 1 августа.

Теперь все путешественники старше 12 лет должны иметь при въезде в Германию отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о полной вакцинации или подтверждение недавнего выздоровления от COVID-19.

Прежде эти требования касались только пассажиров авиакомпаний, но теперь распространяется и на лиц, прибывающих в Германию автомобилем или автобусом, железной дорогой или морским транспортом. Правило будет действовать не только для иностранцев, но и жителей Германии, которые возвращаются из других стран.

В то же время проверки на сухопутных границах страны будут иметь выборочный характер. Путешественники должны будут предоставлять соответствующие документы. При пересечении границы в поездах проверки будут осуществлять во время его движения. При авиапутешествиях пассажиры должны будут предоставлять документы перед посадкой в ​​самолет.

Кроме того, с 1 августа в Германии меняется классификация зон риска для заболеваемости COVID-19. Отныне вместо трех остается только две категории: зона распространения варианта коронавируса и зона высокого риска. Те, кто возвращается из этих зон, должны зарегистрироваться на правительственном портале.

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В свою очередь при въезде из зоны распространения варианта коронавируса тестирование является обязательным даже для тех путешественников, которые полностью вакцинированы или переболели COVID-19. Но даже в случае отрицательного результата теста в Германии надо пройти 14-дневный карантин, который нельзя сократить.

Вакцинированные лица, возвращающиеся из зон высокого риска, должны на десять дней идти в карантин, который, однако, можно прекратить после пяти дней в случае отрицательного результата теста на коронавирус.

Наконец, для детей до 12 лет карантин длится пять дней. На путешественников, которые полностью вакцинированы или переболели COVID-19, это требование не распространяется.