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Глава Чечни Кадыров собрался в отставку после критики Кремля

28 октября 2020, 19:04

По словам Кадырова, он не собирается молча наблюдать, как безбожники в лице Макрона глумятся над религией.

Путин, Кадыров
Кадыров после критики Кремля заговорил об отставке / kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на критику Кремля касаемо его высказываний в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что позиция региональных властей не является позицией РФ на международной арене. Высказывание прозвучало после того, как Кадыров осудил Макрона за поддержку карикатур. После жестокого убийства преподавателя 18-летним чеченцем, Кадыров заявил, что французские власти сами провоцируют агрессию.

"Я согласен с Дмитрием Сергеевичем", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, комментируя заявление пресс-секретаря российского президента. Он отметил, что и сам прекрасно знает, "кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране". Но не может не указать, что выступал по французской теме не как политик, а как мусульманин.

"Я повторяю свои ранние слова в отношении Макрона, - заявил Кадыров. - И готов это сделать еще тысячу раз".

По его словам, он имеет на это право как человек.

При этом он подчеркнул, что готов пойти в отставку.

"За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!", - резюмировал он.

Убийство учителя во Франции – о чем сообщалось ранее:

  • 20 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в проведении исламофобской политики, заявив, что Макрон нацелился на ислам и мусульман.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал убийство учителя истории, подчеркнув, что это — исламистский теракт. Потом Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя пообещал защитить светское образование и преподавателей от посягательства религиозных экстремистов, и добавил, что никто не будет отказываться от карикатур.
  • Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

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