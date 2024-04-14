УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Как Украине получить системы ПРО, как для Израиля: в Польше назвали способ

Андрей Ганчук
14 апреля 2024, 18:09
Израиль успешно отразил воздушную атаку со стороны Ирана, однако страна нуждается в усилении своих оборонительных возможностей, считает Радослав Сикорский.

Украина, ПРО США
Было бы полезно усилить ПРО Израиля и дать такие же системы Украине - Сикорский / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Израиль успешно отразил атаку Ирана, однако нуждается в усилении противоракетной обороны. Системами, как для Израиля, полезно было бы оснастить и Украину. Для решения данных вопросов следует разблокировать американский пакет помощи. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что важно усилить систему ПРО как Израиля, который успешно отразил иранскую атаку, так и Украины.

видео дня

Для этого следует разблокировать американскую помощь.

"Сейчас было бы полезно усилить противоракетную оборону Израиля и оснастить подобными системами Украину. Самый простой способ – разблокировать пакет американской помощи для Украины и Израиля", - подчеркнул Радослав Сикорский.

Военная помощь Украине от США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, когда в США одобрят пакет помощи для Украины. По его словам, законодатели продолжают вести очень сложную дискуссию. Решение необходимо найти "в очень сложное время".

США могут ускорить голосование за помощь Украине из-за атаки Ирана на Израиль, пишет Politico. Однако пока непонятно, какой именно законопроект готовы поддержать в Конгрессе.

США примут закон о помощи Украине до конца весны, считает военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив. Впрочем, как полагает военный, можно активизировать дискуссию о ленд-лизе, в рамках которого Киев может получать поддержку.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Польши военная помощь новости Израиля война России и Украины
Реклама

Главное за день

Генерал раскрыл максимальные потери РФ: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов

Генерал раскрыл максимальные потери РФ: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов

18:17 Украина
"Решения есть": ВСУ ждет усиление – подполковник назвал, что перебросят на фронт

"Решения есть": ВСУ ждет усиление – подполковник назвал, что перебросят на фронт

17:16 Украина
Ответ на атаку Ирана и действия США: в CNN раскрыли планы Израиля и его союзника

Ответ на атаку Ирана и действия США: в CNN раскрыли планы Израиля и его союзника

17:04 Мир
Все главные новости

Популярное

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий 6487

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка 5936

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов 4030

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину скоро накроет новая магнитная буря 3800

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину скоро накроет новая магнитная буря

Последние новости

18:27

От Михаила Шуфутинского отрекся младший сын: так и не принял

18:17

Генерал раскрыл максимальные потери РФ: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов

18:09

Как Украине получить системы ПРО, как для Израиля: в Польше назвали способ

17:44

Названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения

17:16

"Решения есть": ВСУ ждет усиление – подполковник назвал, что перебросят на фронт

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - АндрусивДля Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив
17:04

Ответ на атаку Ирана и действия США: в CNN раскрыли планы Израиля и его союзника

16:43

Как родилась дочь престарелого Петросяна: молодуха путиниста случайно проговорилась

16:37

Использует те же методы, что и РФ: Зеленский осудил атаку Ирана и обратился к США

16:17

Удар по центру управления войск в Луганске: в ВСУ намекнули, чем взорвали россиян

Реклама
16:10

Войска РФ могут попытаться взять в кольцо Работино: боец ВСУ раскрыл детали

16:05

Городская легенда: для чего раньше засыпали сахар в бензобак - настоящая причинаВидео

15:59

Ситуация будет патово-критической: прогноз по помощи США на фоне войны в Израиле

15:59

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Рыбам - путешествие, Овнов подведет здоровье

15:43

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Ракам - конкуренция, Львам - растраты

15:13

Передача нового комплекса ЗРК Patriot Украине: в ВСУ назвали вероятные сроки

15:04

Эксперт спрогнозировал, подскочат ли цены на бензин из-за обстрелов

14:45

"На Иисуса похож": Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы

14:44

РФ выбрала новую цель для наступления: экс-советник главы ОП назвал главную угрозу

14:42

Россия готовит новую провокацию на Запорожской АЭС: что произошло

14:29

Как узнать размер трусов: что делать, чтобы выбрать максимально удобное белье

Реклама
13:43

Когда США примут пакет помощи Украине: эксперт назвал реальные сроки

13:42

Среди молодежи во Франции 50% готовы воевать в Украине ради своей страны - опрос

13:24

Камалия высказалась о бывшем муже после слива ее снимков с избитым лицом

13:16

"Техника к чему-то готовится": Гуменюк оценила угрозу наступления РФ на юге

12:50

Россияне хотят захватить высоты, чтобы обстреливать Лиман: боец ВСУ - о продвижении РФ

12:29

Лук не будет портиться и сохнуть месяцами: что нужно сделать с пакетом

12:18

"Мы шокированы": Кейт Миддлтон и принц Уильям заговорили о трагедии

12:15

В Раде объяснили, как украинцы смогут обновить данные без визита в военкомат

11:57

Фронт в Украине парализован, о большом прорыве РФ речь не идет: названа причина

11:54

Россияне хотят захватить Часов Яр до 9 мая: Сырский рассказал о ходе боев

11:29

Призывавшего бомбить Европу и США клоуна-путиниста Куклачева увезли в больницу с инфарктом

11:16

Угроза окружения города: РФ бросила все силы на штурм Часового Яра - офицер ВСУ

11:11

"Этот день изменит судьбу Украины": когда война закончится - прогнозВидео

10:57

Китайский гороскоп на завтра 15 апреля: Змеям - проблемы дома, Собакам - осуждение

10:56

Экс-советник главы ОП пояснил, связаны ли проблемы с Patriot c атаками на русские НПЗ

10:29

"Добрый знак": в Раде рассказали, когда новый закон о мобилизации вступит в силу

10:18

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка

09:58

"Успокойтесь, помойки": подвыпивший Галкин жестко ответил россиянам

09:37

Адвокат объяснила, будут ли в Украине рассылать уже в апреле электронные повестки

09:26

Гороскоп на завтра 15 апреля: Ракам - важная сделка, Рыбам - судьбоносная встреча

Реклама
09:22

150 ракет и 170 дронов: Иран нанес массированный удар по Израилю - есть прилеты

09:00

Атаки Ирана на Израиль: Байден экстренно созвал лидеров стран "Большой семерки"

08:45

Атака на Израиль: США могут ускорить голосование за помощь Украине - СМИ

08:30

Церковный праздник 15 апреля: что нельзя делать в день Аристарха, Пуда и Трофима

08:23

Кто из украинцев останется в апреле без пенсий: что произошло

07:44

РФ атакует на трех направлениях, чтобы "сбить" возможность Украины к обороне - ISW

06:51

Будет мир или война до победного конца?мнение

03:43

Гороскоп на май 2024 для Овнов: астролог назвала даты денежного периодаВидео

02:08

Что нужно сделать 14 апреля, чтобы год был успешным: приметы дня

02:05

РФ может собрать 300-тысячный "кулак": раскрыт сценарий штурма Харькова

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять