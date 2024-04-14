Как Украине получить системы ПРО, как для Израиля: в Польше назвали способ

Израиль успешно отразил воздушную атаку со стороны Ирана, однако страна нуждается в усилении своих оборонительных возможностей, считает Радослав Сикорский.

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Было бы полезно усилить ПРО Израиля и дать такие же системы Украине - Сикорский / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Израиль успешно отразил атаку Ирана, однако нуждается в усилении противоракетной обороны. Системами, как для Израиля, полезно было бы оснастить и Украину. Для решения данных вопросов следует разблокировать американский пакет помощи. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что важно усилить систему ПРО как Израиля, который успешно отразил иранскую атаку, так и Украины.

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Для этого следует разблокировать американскую помощь.

"Сейчас было бы полезно усилить противоракетную оборону Израиля и оснастить подобными системами Украину. Самый простой способ – разблокировать пакет американской помощи для Украины и Израиля", - подчеркнул Радослав Сикорский.

Военная помощь Украине от США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, когда в США одобрят пакет помощи для Украины. По его словам, законодатели продолжают вести очень сложную дискуссию. Решение необходимо найти "в очень сложное время".

США могут ускорить голосование за помощь Украине из-за атаки Ирана на Израиль, пишет Politico. Однако пока непонятно, какой именно законопроект готовы поддержать в Конгрессе.

США примут закон о помощи Украине до конца весны, считает военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив. Впрочем, как полагает военный, можно активизировать дискуссию о ленд-лизе, в рамках которого Киев может получать поддержку.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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