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Конец эпохи Меркель: Климкин оценил шансы новых немецких политиков спасти Украину от Северного потока-2

26 сентября 2021, 14:29

Все разговоры о том, что "зеленые" спасут Украину от "Северного потока-2", к сожалению, останутся только разговорами, считает дипломат.

Ангела Меркель
Климкин оценил шансы новых немецких политиков спасти Украину от Северного потока-2 после ухода Меркель / Reuters

"Рутинная" немецкая политика в отношении Украины после парламентских выборов 26 сентября не изменится, убежден бывший глава МИД Украины и экс-посол в ФРГ Павел Климкин.

"Там есть определенный консенсус, и существует возможность привлечь Германию для энергореволюции и энергоэффективности в Украине, чего мы до сих пор, к сожалению, не сделали. В то же время не стоит ожидать какой-то принципиально новой позиции Германии в вопросах безопасности по России", - сказал Климкин в интервью "Главкому".

Относительно фигуры нового канцлера, бывший министр отметил, что в Германии политика строится на консенсусе, на коалиционном соглашении, и канцлер проявляется только в период кризисов. Кто будет канцлером сегодня - вопрос открытый и будет зависеть от того, как будет работать коалиция.

"Все разговоры о том, что "зеленые" спасут Украину от "Северного потока-2", к сожалению, останутся только разговорами. Немецкие "Зеленые" действительно готовы работать с нами, более того, они нам симпатизируют. Но все это непростые вопросы, поскольку не так просто выпрыгнуть из консенсуса", - пояснил дипломат.

Независимо от того, будут ли "зеленые" в коалиции с христианскими демократами или с социал-демократами, принципиально внешнеполитическая позиция Германии не изменится, уверен бывший посол Украины в ФРГ.

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"Хотя у значительной части немецкого политикума и бизнеса нет особой симпатии к России и Путину, однако у них есть желание использовать ситуацию перезагрузки, чтобы просто удерживать уровень сотрудничества. Они готовы "пропетляты" и, к сожалению, эта точка зрения доминирует", - подытожил Климкин.

Отметим, в Гeрмании 26 сентября проходят парламентские выборы. Из 54 зарегистрированных в Германии партий к выборам допущены рекордные 47, из них 14 - впервые.

Читайте такжеУкраина должна остаться страной-транзитером: Меркель поставила условие для запуска СП-2Напомним, ранее кандидат в канцлеры ФРГ от партии ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что Северный поток-2 является экономическим проектом, поэтому трубопровод должен быть введен в эксплуатацию. Германии в ближайшие годы будет нужен газ. Однако все прежние договоренности должны соблюдаться, поэтому если Россия поставит под сомнение вопрос того, что Украина не должна потерпеть убытки, российский проект будет остановлен.

Кроме того, в регуляторе Германии жестко предупредили Россию о том, что если Газпром попытается запустить газопровод Северный поток-2 в обход сертификации, Nord Stream 2 AG – компании-оператору газопровода – грозит наказание. Причем на данный момент неизвестно, когда труба получит документы для запуска.

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Ангела Меркель Павел Климкин
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