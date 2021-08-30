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"Путину всегда верила": Климкин рассказал, как Меркель отрицала российскую агрессию

30 августа 2021, 13:14
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Немецкий канцлер Ангела Меркель, говорит Павел Климкин, ни в какую не хотела верить в то, что Путин и российские генералы развязали агрессию против Украины.

меркель, киев
Ангела Меркель во время визита в Киев / Reuters

Летом 2014-го канцлер Германии Ангела Меркель отказывалась верить в российскую военную агрессию против Украины. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире шоу "Право на власть".

Более того, говорит дипломат, Меркель вообще не признавала агрессию Российской Федерации против украинского государства. Климкин рассказывает, что немецкий политик находилась с визитом в Киеве 23 августа 2014 года. На встрече с канцлером украинские политики рассказали ей о российском присутствии в Украине.

"Все те, кто как-то там пробрались неизвестным путем, что-то протянули. А Путин, я ему всегда верила, теперь не знаю, верить ли", – процитировал Климкин заявление Меркель.

Экс-глава МИД отметил, что после этих переговоров "перехватил" в кулуарах двух ее ключевых советников.

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"Говорю им, вы что, долбанулись, не видите? Они же: "Мы тоже пытаемся ей объяснить […] Именно 26 августа представитель Пентагона сказал о том, что россияне находятся у нас. На следующий день происходит наш разговор с Меркель и ее с Путиным. И тогда они (американская сторона – Главред) перезванивают и говорят, что только 27 августа Меркель начала понимать: Путин ей врет, реально россияне в Украине. Я очень хорошо это помню, просто никогда этого не говорил", – подытожил Климкин.

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Напомним, ранее российский президент Владимир Путин обвинил Украину в действиях, которые якобы направлены на срыв мирного процесса по Донбассу.

По его словам, в Кремле предполагают, что Киев, дескать, отказывается от урегулирования вооруженной конфронтации. В связи с этим глава РФ призывает канцлера ФРГ Ангелу Меркель накануне ее встречи с президентом Владимиром Зеленским "повлиять на украинскую сторону".

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