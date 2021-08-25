"Огромная трагедия": Меркель раскритиковала реакцию мира на события в Афганистане

Меркель оценила события в Афганистане / Getty

Мировое сообщество допустило огромную ошибку и неправильно оценило развитие событий в Афганистане после вывода из страны международных вооруженных сил, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления в бундестаге, пишет DW.

По словам Меркель, "было недооценено", насколько быстро в Афганистане прекратили сопротивляться радикальному исламистскому движению Талибан. Канцлер признала, что вся международная коалиция "совершенно очевидно недооценила" скорость такого развития событий.

Меркель добавила, что была шокирована ситуацией в Афганистане, и назвала развитие последних дней "ужасным" и "горьким".

Для людей в Афганистане это "огромная трагедия", особенно для тех, кто выступал за свободное общество, подчеркнула канцлер Германии.

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"Наша цель должна заключаться в том, чтобы максимально сохранить то, чего мы достигли в плане изменений в Афганистане за последние 20 лет. Это то, о чем международное сообщество должно поговорить с талибами", - резюмировала Меркель.

Ситуация в Афганистане - о чем ранее писал Главред:

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты.

Тем временем в Талибане пообещали, что после захвата власти мести не будет. Но в конфиденциальном документе ООН, который попал в распоряжение британских журналистов, отмечается, что талибы начали охоту на афганцев, которые сотрудничали с НАТО и предыдущим правительством. Боевики ходят по домам людей, ищут подозреваемых и угрожают членам их семей. Всем, кто попал в черный список, грозит смертная казнь.