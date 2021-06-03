Кровавая катастрофа МАУ: страны выдвинули Ирану жесткие требования

Ирану направили жесткие требования / REUTERS

Сегодня Канада, Украина, Швеция и Великобритания направили Ирану жесткие требования в связи со сбитым самолетом МАУ, сообщили в пресс-службе МИД.

"Действия и бездействие Исламской Республики Иран является нарушением международного права. В нашем заявлении отмечается, что нашим государствам, их гражданам и резидентам на борту рейса PS752 был нанесен существенный и непоправимый вред в результате трагедии, и Иран должен выполнить свои обязательства по обеспечению репарации группе государств в полном объеме", - говорится в заявлении.

Там также указывается, что страны выдвинули ряд требований, которые не являются исчерпывающими, среди которых:

признание совершения неправомерных действий и полный отчет об обстоятельствах, которые привели к сбиванию самолета,

принесение публичных извинений,

возвращение пропавших и украденных личных вещей жертв,

заверения в недопущении подобных действий в будущем четко высказанным способом,

обеспечение прозрачности уголовного расследования основанного на принципах верховенства права,

справедливая компенсация материального и морального ущерба, причиненного жертвам и их семьям независимо от национальности и в сумме, соответствующей обязательствам Ирана по международному законодательству.

"Призываем Иран к сотрудничеству с целью определения даты официального начала переговоров по репарациям, которые мы будем проводить добросовестно", - говорится в заявлении.

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Авторы заявления также выразили солидарность с родными и близкими жертв катастрофы, которые до сих пор переживают глубокую потерю.

Катастрофа самолета МАУ в Иране