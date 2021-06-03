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Кровавая катастрофа МАУ: страны выдвинули Ирану жесткие требования

3 июня 2021, 21:40

Авторы заявления также выразили солидарность с родными и близкими жертв катастрофы, которые до сих пор переживают глубокую потерю.

Авиакатастрофа МАУ
Ирану направили жесткие требования / REUTERS

Сегодня Канада, Украина, Швеция и Великобритания направили Ирану жесткие требования в связи со сбитым самолетом МАУ, сообщили в пресс-службе МИД.

"Действия и бездействие Исламской Республики Иран является нарушением международного права. В нашем заявлении отмечается, что нашим государствам, их гражданам и резидентам на борту рейса PS752 был нанесен существенный и непоправимый вред в результате трагедии, и Иран должен выполнить свои обязательства по обеспечению репарации группе государств в полном объеме", - говорится в заявлении.

Там также указывается, что страны выдвинули ряд требований, которые не являются исчерпывающими, среди которых:

  • признание совершения неправомерных действий и полный отчет об обстоятельствах, которые привели к сбиванию самолета,
  • принесение публичных извинений,
  • возвращение пропавших и украденных личных вещей жертв,
  • заверения в недопущении подобных действий в будущем четко высказанным способом,
  • обеспечение прозрачности уголовного расследования основанного на принципах верховенства права,
  • справедливая компенсация материального и морального ущерба, причиненного жертвам и их семьям независимо от национальности и в сумме, соответствующей обязательствам Ирана по международному законодательству.

"Призываем Иран к сотрудничеству с целью определения даты официального начала переговоров по репарациям, которые мы будем проводить добросовестно", - говорится в заявлении.

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Авторы заявления также выразили солидарность с родными и близкими жертв катастрофы, которые до сих пор переживают глубокую потерю.

Катастрофа самолета МАУ в Иране

  • Самолет Международных авиалиний Украины, который выполнял рейс по направлению Тегеран-Киев, потерпел крушение в Иране. На борту гражданского авиалайнера Boeing 737 находились 11 украинцев, в числе которых 9 членов экипажа, а также граждане Британии, ФРГ, Швеции, Ирана, Канады и Афганистана.
  • Через три дня после авиакатастрофы в Тегеране признали, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Хасан Рухани сказал, что авиалайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки". Он пообещал привлечь виновных к ответственности.
  • В итоговом отчете Ирана причиной крушения самолета МАУ назвали "ошибку оператора системы ПВО". В Украине заявили, что отчет является "сборником манипуляций". Как полагают в Киеве, Тегеран пытается уйти от ответственности и оправдать свое государство.
  • 10 февраля СМИ сообщили о том, что в распоряжении канадской разведки оказалась аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос главы МИД Ирана Джавада Зарифа, говорит о возможных причинах крушения лайнера. Согласно сообщению, министр допустил, что украинский авиалайнер могли сбить преднамеренно.
  • В МИД Ирана заявили, что информация Канады о наличии аудиозаписи с "голосом Зарифа", не соответствует действительности.

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