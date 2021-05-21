Крушение украинского самолета МАУ под Ираном было терактом – суд в Канаде

Самолет МАУ был сбит Ираном 8 января 2021 года / Reuters

Верховный суд провинции Онтарио вынес решение, согласно которому катастрофа украинского самолета МАУ в Иране 8 января 2020 года была совершенным намеренно терактом. К такому выводу пришел судья Эдвард Белобаба на основании заключения одного из экспертов.

"Истцы установили, что сбитие ответчиками рейса 752 было террористическим актом и представляет собой "террористическую деятельность", - постановил судья Белобаба, сообщает канадское издание Global News со ссылкой на решение инстанции.

Судья принял к сведению мнение одного из двух экспертов, вывод которого состоит в том, что "Стражи исламское революции знали, что рейс PS752 был гражданским самолетом, и намеренно сбили его с намерением уничтожить".

Указывается, что гражданский иск к Ирану был подан четырьмя семьями, чьи родственники погибли на борту рейса самолета МАУ 8 января 2020 года. Решение по делу, по которому фигурантами проходят Иран, Стражи исламской революции, Вооруженные силы страны и верховный аятолла Али Хаменеи, вынесено по умолчанию против официального Тегеран.Читайте такжеОбнародованы новые доказательства того, что самолет МАУ в Иране был сбит

Издание подчеркивает, что это решение может позволить семьям в Канаде требовать от Ирана возмещения ущерба. Иранскому государству были переданы судебные документы, однако Тегеран не защищался в судебном порядке.

Катастрофа самолета МАУ в Иране