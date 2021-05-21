Крушение украинского самолета МАУ под Ираном было терактом – суд в Канаде

В Иране знали, что летит гражданский рейс, и намеренно его уничтожили, считает один из экспертов, мнение которого учел суд в Онтарио.
Верховный суд провинции Онтарио вынес решение, согласно которому катастрофа украинского самолета МАУ в Иране 8 января 2020 года была совершенным намеренно терактом. К такому выводу пришел судья Эдвард Белобаба на основании заключения одного из экспертов.
"Истцы установили, что сбитие ответчиками рейса 752 было террористическим актом и представляет собой "террористическую деятельность", - постановил судья Белобаба, сообщает канадское издание Global News со ссылкой на решение инстанции.
Судья принял к сведению мнение одного из двух экспертов, вывод которого состоит в том, что "Стражи исламское революции знали, что рейс PS752 был гражданским самолетом, и намеренно сбили его с намерением уничтожить".
Указывается, что гражданский иск к Ирану был подан четырьмя семьями, чьи родственники погибли на борту рейса самолета МАУ 8 января 2020 года. Решение по делу, по которому фигурантами проходят Иран, Стражи исламской революции, Вооруженные силы страны и верховный аятолла Али Хаменеи, вынесено по умолчанию против официального Тегеран.Читайте такжеОбнародованы новые доказательства того, что самолет МАУ в Иране был сбит
Издание подчеркивает, что это решение может позволить семьям в Канаде требовать от Ирана возмещения ущерба. Иранскому государству были переданы судебные документы, однако Тегеран не защищался в судебном порядке.
Катастрофа самолета МАУ в Иране
- Самолет Международных авиалиний Украины, который выполнял рейс по направлению Тегеран-Киев, потерпел крушение в Иране. На борту гражданского авиалайнера Boeing 737 находились 11 украинцев, в числе которых 9 членов экипажа, а также граждане Британии, ФРГ, Швеции, Ирана, Канады и Афганистана.
- Через три дня после авиакатастрофы в Тегеране признали, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Хасан Рухани сказал, что авиалайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки". Он пообещал привлечь виновных к ответственности.
- В итоговом отчете Ирана причиной крушения самолета МАУ назвали "ошибку оператора системы ПВО". В Украине заявили, что отчет является "сборником манипуляций". Как полагают в Киеве, Тегеран пытается уйти от ответственности и оправдать свое государство.
- 10 февраля СМИ сообщили о том, что в распоряжении канадской разведки оказалась аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос главы МИД Ирана Джавада Зарифа, говорит о возможных причинах крушения лайнера. Согласно сообщению, министр допустил, что украинский авиалайнер могли сбить преднамеренно.
- В МИД Ирана заявили, что информация Канады о наличии аудиозаписи с "голосом Зарифа", не соответствует действительности.