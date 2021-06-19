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"Мазохисты": у Лаврова резко отреагировали на планы Украины по Крыму

19 июня 2021, 18:02
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России не нравятся планы по проведению Киевом саммита по оккупированному Крыму.

Мария Захарова
Захарова назвала украинские власти "мазохистами" / Reuters

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Украина, дескать, от безысходности решила перейти от планов по возвращению Крыма к проведению "яркого мероприятия" Крымская платформа. Как полагает российский дипломат, саммит не поспособствует возвращению захваченного полуострова под политический контроль Киева.

В частности, в своем Telegram-канале она написала, что теперь Украина якобы требует не возвращения полуострова, а стремится только к проведению громкого мероприятия. При этом она назвала украинские власти "мазохистами".

"Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее - просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет". Мазохисты", - подчеркнула Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Кулебы о том, что России не удастся сорвать Крымскую платформу.Читайте также"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму

Крымская платформа новости

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая подтвердил проведение саммита Крымской платформы. Мероприятие состоится 23 августа в Киеве. Ожидается приезд высокопоставленных представителей зарубежных государств и подписания важных документов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия очень серьезно относится к планам Украины по проведению саммита по Крыму. В российском внешнеполитическом ведомстве уже создано подразделение, задачей которого является дискредитация украинской инициативы.

18 июня Кулеба заявил, что саммит Крымской платформы станет самым масштабным мероприятием за 30-летие независимости Украины, а России не удастся помешать планам Киева.

Мария Захарова новости Украины новости Крыма
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