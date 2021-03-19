Меркель объявила о требованиях к Евросоюзу из-за Крыма и Донбасса

Евросоюз должен поддерживать Киев по вопросам деоккупации Крыма и Донбасса - Меркель / GettyImages

ФРГ является одним из главных партнеров Украины, а сотрудничество между странами не ограничивается экономикой. Берлин поддерживает незыблемость территориальной целостности украинского государства и считает важным, чтобы Евросоюз демонстрировал единство в реакции на ситуацию с оккупацией Крыма и Донбасса, сказала немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе немецко-украинского экономического форума.

По ее словам, для Германии остается важным, чтобы в ЕС присутствовало единство по вопросу территориальной целостности Украины. При этом Европа должна приложить максимум усилий, чтобы ситуация, в которой оказались Крым и Донбасс, изменилась.

"Партнерство между нашими странами далеко не ограничивается вопросами экономики. Об этом сказал также президент Зеленский. Германия является одним из ближайших партнеров Украины, и мы решительно поддерживаем территориальную целостность Украины. Нам было и остается важным, чтобы ЕС едино и недвусмысленно реагировал на аннексию Крыма семь лет спустя и на конфликт на востоке Украины, придерживался этой позиции, вопреки всем скептикам, и делал все, чтобы это изменилось", - подчеркнула Ангела Меркель.Читайте такжеЗеленский сделал заявление о возвращении Крыма и фейковом референдуме

Позиция Запада по вопросу Крыма и Донбасса