Меркель объявила о требованиях к Евросоюзу из-за Крыма и Донбасса

Германия выступает с решительной поддержкой территориальной целостности Украины, сказала Ангела Меркель.
ФРГ является одним из главных партнеров Украины, а сотрудничество между странами не ограничивается экономикой. Берлин поддерживает незыблемость территориальной целостности украинского государства и считает важным, чтобы Евросоюз демонстрировал единство в реакции на ситуацию с оккупацией Крыма и Донбасса, сказала немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе немецко-украинского экономического форума.
По ее словам, для Германии остается важным, чтобы в ЕС присутствовало единство по вопросу территориальной целостности Украины. При этом Европа должна приложить максимум усилий, чтобы ситуация, в которой оказались Крым и Донбасс, изменилась.
"Партнерство между нашими странами далеко не ограничивается вопросами экономики. Об этом сказал также президент Зеленский. Германия является одним из ближайших партнеров Украины, и мы решительно поддерживаем территориальную целостность Украины. Нам было и остается важным, чтобы ЕС едино и недвусмысленно реагировал на аннексию Крыма семь лет спустя и на конфликт на востоке Украины, придерживался этой позиции, вопреки всем скептикам, и делал все, чтобы это изменилось", - подчеркнула Ангела Меркель.Читайте такжеЗеленский сделал заявление о возвращении Крыма и фейковом референдуме
Позиция Запада по вопросу Крыма и Донбасса
- Президент США Джо Байден 26 февраля в День сопротивления оккупации Крыма поддержал Украину и заявил о том, что Вашингтон никогда не признает захват РФ украинского полуострова Крым. Штаты считают оккупированную автономную республику территорией Украины.
- 3 марта в МИД Украины заявили, что государство ведет переговоры об организации визита президента США Джо Байдена в Киев. Зеленский пригласил Байдена приехать на форум в рамках Крымской платформы, который должен состояться 23 августа.
- Министры иностранных дел стран Большой семерки 18 марта обнародовали заявление, в котором речь идет о том, что государства решительно осуждают агрессию РФ в отношении Киева и нарушение Москвой территориальной целостности и суверенитета Украины. Они назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и заявили, что Крым по-прежнему принадлежит украинскому государству.