Между Германией и Россией произошел скандал: немцы массово высылают российских дипломатов

На данный момент не известно, о каком количестве высланных немецких и российских дипломатов идет речь.

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Германия, Россия / фото УНИАН, коллаж Главред

Власти Германии приняли решение о массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии.

"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", - говорится в сообщении российского министерства.

При этом отмечается, что Россия зеркально ответит на решение Германии назвав решение Берлина "враждебным". В частности, Кремль планирует "существенно ограничить максимальное количество работников немецких дипломатических представительств".

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В России обвинили Германию в том, что она якобы "афишировала новую высылку дипломатов".

Не известно, о каком количестве высланных немецких и российских дипломатов идет речь, а также о масштабе ограничений деятельности немецкого посольства в Москве.

Что стало возможной причиной высылки дипломатов

Известно, что в Берлин на несколько часов прилетал самолет из Москвы.

Воздушное пространство ЕС закрыто для российских перевозчиков с февраля 2022 года. У борта, приземлившегося в столице ФРГ, было специальное дипломатическое разрешение. Подробностей о грузе и пассажирах агентство не приводит.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет с бортовым номером RA-96014 входит в состав специального летного отряда "Россия", который занимается перевозкой высших должностных лиц. Спустя несколько часов борт вылетел обратно.

После этого Берлин заявил о высылке российских дипломатов.

Ранее сообщали, что министр обороны Германии Борис Писториус также ранее заявил, что Украина должна одержать победу над страной-агрессором Россией в войне, РФ не должна добиться успеха. При этом такое агрессивное полномасштабное вторжение не должно сойти РФ с рук. Но добиться победы над российскими оккупантами можно не только на поле боя, считает он.

Также Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Iris-T. Доставка состоялась несколько дней назад – примерно 16 апреля.

Отмечается, что в целом Германия обещала передать для использования украинскими военными четыре таких комплекса противовоздушной обороны.

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