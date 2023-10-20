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"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАС

Андрей Ганчук
20 октября 2023, 15:34 обновлено 20 октября, 15:41
Один из лидеров правящей партии Ликуд Амир Вейтман в эфире пропагандистов Russia Today заявил, что "Россия заплатит" за поддержку "врагов Израиля".
Вейтман, Украина
В Израиле не забудут России поддержку ХАМАС и Ирана - Вейтман / Коллаж: Главред, фото: скриншот RT, УНИАН

В эфире государственного пропагандистского телеканала агрессора России Russia Today один из лидеров правящей партии Израиля Ликуд Амир Вейтман заявил, что "Россия заплатит" за поддержку террористов ХАМАС и Ирана. Он пригрозил Москве помощью Украине, которая приведет к победе Киева над Москвой.

Во время трансляции RT он подверг резкой критике пропагандистов и сказал, что Россия заплатит за поддержку врагов Израиля.

"Я понимаю, что вы на российской зарплате, я понимаю, что это российская пропаганда, но вам нужно быть очень осторожными. Потому что вот, что я вам скажу: мы завершим эту работу, мы победим, потому что мы сильнее. После этого Россия заплатит, поверьте мне, Россия заплатит. Россия поддерживает врагов Израиля. Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить геноцид против нас", - прямо заявил Вейтман.

видео дня

Российский "журналист" удивился такой риторике и переспросил у политика, говорит ли он конкретно о Москве, на что Амир Вейтман ответил утвердительно.

Смотрите видео, в котором Вейтман пригрозил РФ ответом Израиля за поддержку ХАМАС:

Вейтман
Израиль выиграет свою войну - Вейтман / Скриншот Главред

Более того, он пригрозил России, что Израиль не забудет такой позиции российского государства и после победы над своими врагами поможет Украине одержать победу над российскими оккупантами.

"Теперь послушайте меня очень внимательно: мы покончим с этими нацистами, мы выиграем эту войну, это займет время, но мы выиграем, а после этого не забудем того, что вы делаете. Мы придем и сделаем так, что Украина победит. Мы сделаем так, что вы заплатите за то, что вы сделали. Вы — как Россия, вы — как враги Израиля. И вы — как люди, которые сейчас делают все возможное, чтобы поддержать геноцид евреев в Израиле. Мы не забудем, запомните в точности, что я вам говорю. Вы заплатите", - подчеркнул Вейтман.

Россия и нападение ХАМАС на Израиль

Агрессор Россия использует нападение ХАМАС на Израиль, чтобы дискредитировать Украину, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны. Согласно данным военной разведки, российское ГРУ передало террористам западное оружие, которое оккупанты захватили в боях с ВСУ. Задача такой провокации состоит в том, чтобы Киев обвиняли в, дескать, "продаже оружия боевикам".

В войне ХАМАС против Израиля торчат уши не только Ирана, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, несмотря на разную историю конфликтов, обе войны – звенья одной и той же цепи.

Боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к атаке на Израиль, полагают в Центре национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. Аналитики пришли к выводу, согласно которому боевики РФ, которые выехали из Беларуси в Африку, там обучали своих коллег применять дроны с механизмом сброса.

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