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На Камчатке жестоко застрелили медведицу с медвежонком: шокирующее видео

8 ноября 2020, 19:05

Животные забрались на подводную лодку и были убиты.

Медведь и ружье
Медведица и медвежонок стали жертвами / Фото: Сибирский охотник

В поселке Рыбачий на Камчатке российские военные жестоко застрелили медведицу с медвежонком, которые забрались на подводную лодку.

Как сообщает Камчатка-Информ, в этом месте базируются подлодки Тихоокеанского флота России.

Журналистам видео трагического инцидента предоставили местные жители. В ролике видно, как животные сначала подплывают к одной из подлодок и забираются на нее. По сведениям очевидцев, это была атомная ракетная подлодка К-44 Рязань проекта 667 БДР Кальмар.

"Сейчас эту медведицу завалят вместе с медвежонком. С „Сайгой" подошел", - в видео слышно, как комментируют происшествие свидетели.

/ Фото: Камчатка-Информ

Читайте такжеКони в дерьме и с поврежденными копытами: как содержат животных в ОдессеЗатем слышен звук выстрела и видно, как тело одного из животных падает в воду.

"Нет, с первого выстрела не бахнул. Медвежонок труп, она еще живая. Хреново стреляете", — отмечает автор ролика.

Очевидцы за кадром говорят, что по-другому с хищниками здесь бороться нельзя и если медведей отогнать, то они придут в близлежащие поселки.

Убийство животных взял на себя местный охотовед. Он подчеркнул, что медведица с медвежонком не первый день бродили по местности в поисках еды.

"Медведицу застрелили, потому что она была очень худая и ранена, а медвежонка, потому что без мамы он стал бы очень агрессивным", - сказал мужчина.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

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новости России подводная лодка Медведь
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