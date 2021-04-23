Алексей Навальный не принимал пищу 24 дня.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о прекращении голодовки, которая длилась 23 дня. Свое решение он объяснил тем, что отказом от пищи в знак протеста удалось добиться поставленных целей, рекомендациями врачей, которые очень серьезно опасаются за его здоровье, и поддержкой других людей.
"Сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения", - написал Навальный в своем Instagram-аккаунте.
По его словам, весомым аргументом стало заявление врачей о том, что голодовкой удалось добиться целей, однако если протест Навального не будет прекращен, то "через минимальное время лечить будет некого".Читайте такжеЭксперт объяснил, что стоит за ухудшением здоровья Навального
"Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и – скажу откровенно – их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого"…ммм… кажутся мне заслуживающими внимания", - добавил Навальный, подчеркнув, что еще одной мотивацией прекратить голодовку стало объявление отказа от пищи разными людьми, которые решили поддержать политика.
Алексей Навальный новости
- Симоновский районный суд города Москвы 2 февраля принял решение об замене российскому политику Алексею Навальному условного срока на реальный по делу компании Ив Роше. Он проведет в колонии 2,5 года.
- Страны Запада считают арест и заключение Алексея Навального политически мотивированными. По этой причине были введены санкции против России.
- Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку. Его супруга Юлия Навальная 15 апреля заявила, что у него серьезные проблемы со здоровьем: политик сильно похудел и ему трудно говорить. По ее словам, врачей к Навальному не пускали.
- Глава профсоюза Альянс врачей Анастасия Васильева ранее сообщила, что 20 апреля Навального обследовали гражданские врачи. Как заявили доктора, Навальному нужно прекратить голодовку, чтобы сохранить жизнь и здоровье.