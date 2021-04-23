Навальный объявил голодовку 31 марта / Reuters

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о прекращении голодовки, которая длилась 23 дня. Свое решение он объяснил тем, что отказом от пищи в знак протеста удалось добиться поставленных целей, рекомендациями врачей, которые очень серьезно опасаются за его здоровье, и поддержкой других людей.

"Сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения", - написал Навальный в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, весомым аргументом стало заявление врачей о том, что голодовкой удалось добиться целей, однако если протест Навального не будет прекращен, то "через минимальное время лечить будет некого".Читайте такжеЭксперт объяснил, что стоит за ухудшением здоровья Навального

"Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и – скажу откровенно – их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого"…ммм… кажутся мне заслуживающими внимания", - добавил Навальный, подчеркнув, что еще одной мотивацией прекратить голодовку стало объявление отказа от пищи разными людьми, которые решили поддержать политика.

Алексей Навальный новости